Семья из Курска представила уникальное наследие на Фольклориаде в Уфе

Евгений Шестопалов вместе с супругой Ириной и детьми приехали на III Всероссийскую детскую фольклориаду в Уфу, чтобы поделиться опытом работы с детскими фольклорными коллективами. На конференции «Фольклор и дети: через традиции к единству» они рассказали, как сами собирают старинные песни и учат им своих детей — и не только своих, но и всех, кто приходит к ним в музыкальную школу и колледж.

Их семья — это настоящий творческий ансамбль: супруги руководят фольклорным инструментальным ансамблем «Криница» Суджанского колледжа искусств и детским ансамблем «Тростничок». Вместе с четырьмя детьми они хранят и продолжают традицию курского инструментального и вокального искусства.

Сохранению и распространению уникального культурного наследия региона Шестопаловым помогают и родные братья Евгения, их всего пятеро. Получается такая большая творческая семья.

«Мы показываем уникальную культуру именно Курской области — нематериальное наследие, которое мы смогли сохранить, записать от бабушек», — рассказал Евгений Шестопалов в интервью «Башинформу».

Особый интерес вызывает инструментарий курского ансамбля. Главные инструменты — кугиклы (флейта из тростника) и рожок, которые Шестопаловы делают сами.

«Кугиклы делаются из тростника, который растёт на болоте. Причём кугиклы строились в селе по тому, в каком тоне квакали лягушки в болоте. Поэтому всё от природы», — поделился Евгений Шестопалов.

Инструментальная традиция курского края уникальна: мужчины играют на рожках или дудках, а женский инструмент — кугиклы — это реликтовый инструмент, которому уже несколько веков.

В семье Шестопаловых народная традиция передаётся из поколения в поколение. В ансамбле сейчас несколько поколений одной семьи. Все дети — даже десятилетний Женя — играют на народных инструментах и поют.

«Все наши дети играют и поют, даже маленький Женечка, которому десять лет, сейчас полноценно играет и поёт все песни наши. Играет на балалайке, на барабане, на кахоне, на укулеле. Мы как бы передаём из уст в уста, как это было раньше», — рассказал Евгений Шестопалов.

На Детской фольклориаде семья Шестопаловых выступит с номерами «Бессердечная» и «За речкой огни горят». Евгений аккомпанирует дочери Елене, которая является солисткой коллектива.

Участники Фольклориады признаются, что Уфа встречает их с теплом и радушием.

«Чувствуем большой праздник, очень плотная программа, но впечатления приятные. Спасибо гостеприимной Уфе за такое прекрасное мероприятие», — поделился Евгений Шестопалов.

Он также выразил интерес к культуре Башкортостана: «Интересно узнать о курае, как на нём играли. Может быть, даже кто-то покажет мастер-класс».

Напомним, конференция, участниками которой стали ведущие специалисты из Москвы, Брянска, Мурманска, Пензы, Курской и Калужской областей, Татарстана и Удмуртии, а также более 200 руководителей фольклорных коллективов Башкирии, призвана обсудить актуальные вопросы сохранения традиций и патриотического воспитания детей через народную культуру.

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