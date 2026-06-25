На Фольклориаде в Уфе выступил уникальный народ сето

На III Всероссийской детской фольклориаде в Уфе, которая собрала более тысячи участников из 80 регионов страны, выступил детский этнографический ансамбль «Тсиргукысы» («Птенцы») из Печорской лингвистической гимназии Псковской области. Коллектив представляет культуру одного из самых малочисленных народов России — сето.
По словам руководителя ансамбля Елены Вариксоо, народ сето — это коренной малочисленный финно-угорский народ, проживающий на территории Псковской области и в приграничных районах Эстонии.
«На нашей стороне всего 234 сето проживает. Очень мало. Это позволяет нам получать статус редкого этноса во всей России», — рассказала она журналисту «Башинформа».
На Детскую фольклориаду в Уфу приехали 14 участников коллектива — десять девушек и четверо парней. Юные артисты не только поют, но и играют на традиционных инструментах: дудках и каннеле.
«Мы восстанавливаем те песни, которые сохранились у нас на нашей территории. Изучаем этнографические записи, работаем с книгами, архивами», — поделилась Елена.
На вопрос, похожи ли песни сето на русские, руководитель коллектива ответила: «по звучанию они отличаются», и даже продемонстрировала маленький кусочек творческого номера.
Приезд в Уфу для псковского ансамбля — возможность не только показать свою уникальную культуру, но и познакомиться с традициями других регионов.
«Детская фольклориада стала для нас настоящим праздником дружбы и творческого общения, где через песни и танцы мы видим, насколько наша страна большая и разная», — отметила Елена.
Ранее многодетная семья из Курска представила уникальное наследие на Фольклориаде в Уфе.
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