Тамара Пуртова: участники Детской фольклориады не хотят уезжать из Башкирии

Директор Государственного Российского дома народного творчества имени В.Д. Поленова Тамара Пуртова в интервью корреспонденту «Башинформа» призналась, что она всем сердцем любит Башкортостан и Уфу, и что участники Всероссийской детской фольклориады не хотят уезжать из республики.
«Я сказала Радию Фаритовичу на сцене, не знаю, он вам сказал или нет, говорю: «Я не знаю, где проводить четвертую!» Не знаю, я не знаю, кто может выдержать этот уровень теперь, просто честно вам говорю. Целый год надо думать, чтобы достичь того, что здесь. В Башкортостане щедро, здесь искренне, здесь высокий организационный уровень, и все, между прочим, это отмечали. Сегодня всех спрашивала, и все отвечали: никаких проблем. И еще - щедрость души, доброта и любовь. Люди то же самое мне говорили, что такого мы нигде не встречали, такие все добрые. Этой добротой, искренностью отличается ваша красавица-республика. Недаром ребята не хотят уезжать, не хотят уезжать и всё, вот прямо плачут, я же вижу. Радий Фаритович говорит: «Пусть остаются». И вы видите, мы когда сюда ехали, помните? прогноз какой был погоды? Дождь-дождь-дождь. А что мы с вами видим? Солнце-солнце-солнце. Желаю, чтобы республика процветала, чтобы народ её был счастлив, богат, рад и всегда в довольстве», - отметила Тамара Пуртова.
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