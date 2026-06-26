В Уфе Радий Хабиров поздравил юного участника Фольклориады с днем рождения

Сегодня в уфимском конгресс-холле «Торатау» Глава Башкортостана Радий Хабиров во время встречи с участниками III Всероссийской детской фольклориады поздравил с днем рождения Льва Хоротэтто из города Салехарда Ямало-Ненецкого автономного округа. 25 июня ему исполнилось 12 лет.

Лев получил в подарок от руководителя республики большой конструктор «Лего».

А все участники встречи хором по предложению Главы региона исполнили для своего юного коллеги песенку крокодила Гены «Пусть бегут неуклюже» из всеми любимого мультфильма «Чебурашка».