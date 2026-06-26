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14:01 (UTC+5), 26 Июня 2026

В Уфе Радий Хабиров поздравил юного участника Фольклориады с днем рождения

Фото: Олег Яровиков | ИА Башинформ
Азат Гиззатуллин

Сегодня в уфимском конгресс-холле «Торатау» Глава Башкортостана Радий Хабиров во время встречи с участниками III Всероссийской детской фольклориады поздравил с днем рождения Льва Хоротэтто из города Салехарда Ямало-Ненецкого автономного округа. 25 июня ему исполнилось 12 лет.

Лев получил в подарок от руководителя республики большой конструктор «Лего».

А все участники встречи хором по предложению Главы региона исполнили для своего юного коллеги песенку крокодила Гены «Пусть бегут неуклюже» из всеми любимого мультфильма «Чебурашка».

Олег Яровиков ИА Башинформ
Олег Яровиков ИА Башинформ
Олег Яровиков ИА Башинформ
Фото: Олег Яровиков | ИА Башинформ
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«Я растерялся и забыл сказать спасибо за подарок. Это было так приятно и неожиданно. Но потом я подошел после встречи и лично поблагодарил Радия Фаритовича за поздравление и подарок. Он такой высокий и очень добрый. Уфе и Башкортостану спасибо за гостеприимство. Ваша республика навсегда теперь в моем сердце», - поделился Лев своими эмоциями с агентством «Башинформ».

Каждый участник встречи получил в подарок от Главы Башкортостан эпос «Урал – батыр» в подарочной коробке.

Олег Яровиков ИА Башинформ
Олег Яровиков ИА Башинформ
Олег Яровиков ИА Башинформ
Олег Яровиков ИА Башинформ
Олег Яровиков ИА Башинформ
Фото: Олег Яровиков | ИА Башинформ
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«Эпос «Урал-батыр» – это суть и сердце нашего народа. Это мудрая книга, обязательно прочитайте ее», - высказал Радий Хабиров свои пожелания ребятам.

Напомним, что в столице Башкортостана проходит III Всероссийская детская фольклориада. Масштабный культурный форум, приуроченный к Году единства народов России, собрал более 1000 участников из 80 регионов страны. Сегодня на Советской площади состоится торжественное закрытие масштабного фестиваля.

Видео: пресс-служба РЦНТ
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