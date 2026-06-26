В Уфе Радий Хабиров поздравил юного участника Фольклориады с днем рождения

Сегодня в уфимском конгресс-холле «Торатау» Глава Башкортостана Радий Хабиров во время встречи с участниками III Всероссийской детской фольклориады поздравил с днем рождения Льва Хоротэтто из города Салехарда Ямало-Ненецкого автономного округа. 25 июня ему исполнилось 12 лет.
Лев получил в подарок от руководителя республики большой конструктор «Лего».
А все участники встречи хором по предложению Главы региона исполнили для своего юного коллеги песенку крокодила Гены «Пусть бегут неуклюже» из всеми любимого мультфильма «Чебурашка».
«Я растерялся и забыл сказать спасибо за подарок. Это было так приятно и неожиданно. Но потом я подошел после встречи и лично поблагодарил Радия Фаритовича за поздравление и подарок. Он такой высокий и очень добрый. Уфе и Башкортостану спасибо за гостеприимство. Ваша республика навсегда теперь в моем сердце», - поделился Лев своими эмоциями с агентством «Башинформ».
Каждый участник встречи получил в подарок от Главы Башкортостан эпос «Урал – батыр» в подарочной коробке.
«Эпос «Урал-батыр» – это суть и сердце нашего народа. Это мудрая книга, обязательно прочитайте ее», - высказал Радий Хабиров свои пожелания ребятам.
Напомним, что в столице Башкортостана проходит III Всероссийская детская фольклориада. Масштабный культурный форум, приуроченный к Году единства народов России, собрал более 1000 участников из 80 регионов страны. Сегодня на Советской площади состоится торжественное закрытие масштабного фестиваля.
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