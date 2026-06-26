Радий Хабиров: Задача управленцев Уфы — соответствовать росту города

Глава Башкортостана Радий Хабров в интервью специальному корреспонденту ИА «Башинформ» рассказал, какие задачи стоят перед новой управленческой командой Уфы и новым составом городского совета. Выборы депутатов в Уфимский горсовет пройдут в сентябре текущего года.

«Задач, конечно, много. Я поблагодарил нынешний депутатский корпус за эти пять лет работы, который они прошли очень достойно и организованно. Им надо было принимать какие-то быстрые управленческие решения. Например, принятие нового Генплана развития Уфы, напомню, что крайний раз обновление генплана было в 2006 году. Генплан – серьезный документ, который определяет стратегию развития города на десятилетия вперёд.

Скажу один нюанс, на который как-то раньше не обращали внимания. Каждый год Уфа прирастает почти на 10 тысяч человек. К 2030 году – наш прогнозный показатель – в Уфе будет жить 1 млн 200 тысяч человек. Представляете, что такое 10 тысяч человек — это нужно новое жильё, школы, больницы, дороги, комфортная среда и так далее. Поэтому задача управленческой команды — соответствовать росту. Мы же знаем, что в Уфе одна из сложных проблем, например, со школами обстоит. Хотя мы их строим. В этом году три школы введём большие», – рассказал Радий Хабиров в интервью сразу после 64-го заседания Уфимского горсовета.

Глава республики отметил, что Уфа как столица работает не только на уфимцев, она работает на всю четырехмиллионную республику.

«Дети учатся в наших вузах уфимских, в театры приезжают люди. Здесь формируется большая доля внутреннего регионального продукта, тут наши нефтехимзаводы, наше моторостроительное предприятие. Как будет чувствовать себя Уфа, так будет чувствовать себя республика», – сказал Радий Хабиров.