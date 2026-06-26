Радий Хабиров обозначил, каким должен быть следующий состав горсовета Уфы

Сегодня мы вместе решаем главную задачу – делаем всё для Победы. Работаем плечом к плечу, несмотря на разные политические и идеологические взгляды. Об этом Глава Башкортостана Радий Хабиров заявил сегодня на 64-м заседании Уфимского горсовета пятого созыва.
«Мы видим, сколько делает Уфа для наших воинов. С начала СВО из города отправлено 76 гуманитарных конвоев общим весом почти тысяча (960) тонн. Собрано 275 млн рублей. Депутатский корпус за это время пожертвовал на нужды СВО более 180 млн рублей. Сейчас наши воины возвращаются с фронта. Важнейшая задача для управленческой команды города и депутатского корпуса – помочь им с адаптацией, трудоустройством», – сказал Радий Хабиров.
Глава региона напомнил, что осенью состоятся выборы нового созыва.
«Уверен, что они пройдут на высоком организационном уровне – прозрачно и безопасно для избирателей и членов комиссий. Важно, чтобы следующий состав горсовета Уфы был таким же эффективным, ответственным и конструктивным. И, в первую очередь, исходил из интересов уфимцев. Ещё раз благодарю каждого из вас за проделанную работу, преданность делу, за заботу об Уфе и ее жителях», – сказал руководитель республики.
Радий Хабиров также вручил государственные награды Башкортостана ряду депутатов Уфимского горсовета.
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