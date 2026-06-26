В Уфе Глава Башкирии выступил на закрытии III Детской Фольклориады

Глава Башкортостана Радий Хабиров отметил, что все эти дни наша Уфа была наполнена звонкими детскими голосами, весельем, напевами на родных языках, ярким многоцветьем национальных костюмов.

«Вы блестяще выступили на уфимских сценах и покорили наши сердца. Своим юным задором и талантом вдохновили всех нас. Все мы любуемся, глядя на вас. Надеюсь, что наша столица вам тоже понравилась. От имени республики хочу сказать спасибо всем вам, вашим родителям, педагогам и наставникам, которые воспитали в вас искреннюю любовь к народной культуре.

Вы подарили нам замечательный праздник и ещё раз продемонстрировали, какие у нас яркие и многогранные традиции, какая у нас красивая страна, – сказал Радий Хабиров. – Слова искренней благодарности нашему Президенту Владимиру Владимировичу Путину за решение о проведении Фольклориады в Уфе. Для нас это огромная честь. И, конечно, большое спасибо Государственному Российскому Дому народного творчества имени Поленова за содействие в подготовке фестиваля. Вместе мы создали лучшие условия для того, чтобы ребята со всей России показали свои таланты, нашли новых друзей и сохранили тёплые воспоминания о Башкортостане».