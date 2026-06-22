В Башкирии театры получили высшую премию, создан лучший цифровой проект

На заседании участники обсудили вопросы информационной безопасности. Радий Хабиров отметил, что нашим молодым людям через соцсети, интернет пытаются навязать чуждые ценности, подтолкнуть их к опасным поступкам. «Это настоящая война, и мы должны уметь защищать себя и нашу молодёжь», – подчеркнул он. По его мнению, здесь вместо запретов важнее воспитание в семье и школе, работа общественных организаций, а также грамотное использование современных технологий для противодействия.

На встрече Радий Хабиров также поделился, что фестиваль «Студенческая весна» будет проводиться гораздо масштабнее, в следующий раз гала-концерт пройдёт во Дворце борьбы, куда пригласят 5 тысяч ребят. Также прорабатывается вопрос организации Спартакиады среди студентов вузов и колледжей. В завершение Глава вручил активистам государственные награды республики.

«Мне бы хотелось, чтобы вы уехали отсюда с пониманием, что регион движется в правильном направлении», – сказал Хабиров, поблагодарив молодежных лидеров за преданность своему делу.

По мнению Главы региона, встречи руководства Башкортостана со студентами и школьниками помогают доносить до молодых людей государственные задачи, объяснять, куда движется республика, какие цели ставит, и лучше понимать их запросы. «Я от таких встреч заряжаюсь энергией», – признался Радий Хабиров, поясняя, почему он так часто встречается с молодежью.

После мероприятия Глава также ознакомился с ходом строительства второй очереди Межвузовского кампуса. «Наша цель – в январе 2027 года заселить сюда студентов», – подчеркнул он.

Про СВО

В Башкирии ещё две категории участников СВО получили право на поддержку. Как сообщил Глава республики, теперь в госфонде «Защитники Отечества» на поддержку могут рассчитывать военнослужащие, получившие инвалидность и решившие продолжить службу в Вооружённых силах России, и ветераны боевых действий, которые выполняли задачи в прилегающих к зоне спецоперации регионах. «Теперь на них распространяются все меры поддержки по линии Фонда, в том числе — возможность получать технические средства реабилитации, адаптация жилья и другие», — пояснил Радий Хабиров.

Также в Башкирии расширили перечень льгот для семей участников СВО, имеющих право на бесплатный проезд по платному Восточному выезду. Теперь льгота распространяется не только на семьи погибших военнослужащих, но и на членов семей действующих бойцов.