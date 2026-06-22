В Башкирии театры получили высшую премию, создан лучший цифровой проект

16 июня в уфимском конгресс-холле «Торатау» прошел пятый Форум республиканских СМИ. На медиафорум по девизом «Всё для Победы!» собрались 300 представителей СМИ и эксперты. Всего в отрасли работают две 2,5 тысячи человек — это сотрудники радио, телевидения, информагентств и газет. Издательский дом «Республика Башкортостан» выпускает 146 газет и журналов на шести языках и сохранил в стране сильные позиции в этой сфере.
В форуме принял участие Радий Хабиров. Перед началом он посмотрел выставку республиканских СМИ и пообщался с ИИ-редактором «Башинформа».
В своём выступлении на пленарном заседании Радий Хабиров поздравил участников форума с прошедшим Днём работников печати РБ и поблагодарил сотрудников СМИ за профессиональную работу. «Каждому жму руку и благодарю за то, что вы делаете в это непростое для всей страны время. Это объективное информирование жителей о том, что происходит в России и Башкортостане», – сказал Глава, подчеркнув, что наша армия журналистов спокойно и уверенно работает, создавая крепкую оболочку, внутри которой представители органов власти могут заниматься своими прямыми задачами: поддержкой СВО, укреплением экономики и соцсферы.
Особую признательность Глава выразил военкорам за освещение ратного труда наших воинов на передовой. «Наши ребята говорят, когда к ним приезжают журналисты, у них радость такая большая», — передал он слова бойцов и попросил руководителей изданий ответственно относиться к вопросам безопасности своих сотрудников. Он также заявил, что из соображений безопасности запретил руководителям муниципалитетов выезжать в зону СВО.
«Участникам СВО невероятно тяжело. И значимой поддержкой для них является ваша работа – рассказ о наших воинах, их трудовых буднях, подвигах, лучших человеческих качествах», – сказал Хабиров. В том числе на основе этих материалов сейчас формируют базу данных для увековечения подвигов жителей республики во время СВО. С передовой уже вернулось около 4 тысяч наших ребят, тысяча из них с инвалидностью. Где-то 75% ветеранов уже трудоустроены. «Большая задача для всех нас — ребят встретить и помочь им социализироваться, начать новую жизнь», – отметил Глава региона.
Еще одной задачей СМИ является – объективное информирование жителей о развитии страны и республики, в том числе борьба с фейками и информационными атаками. «Республика для врага представляет очевидную цель. Но мы уже достаточно серьезно себя защищаем», – сказал Хабиров.
Глава призвал журналистов держать позицию и не малодушничать. Он поблагодарил главреда «Башинформа» за его авторские телепроекты. «Видно, что ты воюешь с нашими противниками эмоционально», – обратился Радий Хабиров к Руслану Шарафутдинову и рекомендовал всем журналистам так работать. По мнению Главы Башкирии, «жизнь надо пройти так, чтобы потом на старости не стыдно было вспоминать, что мы где-то там смалодушничали».
На форуме работали тематические площадки. Участники обсудили развитие региональной журналистики, поддержку печатных и национальных СМИ, вопросы информационной безопасности, взаимодействие власти и медиасообщества. Отдельную секцию посвятили работе с ИИ – как новые технологии помогают создавать контент, взаимодействовать с аудиторией.
«Если мы будем отставать в развитии таких технологий, то рискуем проиграть конкуренцию за аудиторию. Искусственный интеллект должен стать помощником журналистов, а не их заменой», – отметил Хабиров. Он поручил для представителей медиасферы организовать обучение по использованию ИИ-инструментов.
По мнению вице-премьера по внедрению ИИ в республике Олега Ли, в этой связи нужно обеспечить три ключевых принципа — это прозрачность, защита авторства, экспертиза.
В завершение Глава Башкирии вручил представителям СМИ госнаграды. «Наши СМИ стоят на передовой информационной борьбы, помогают сохранять стабильность в обществе», – подчеркнул он.
Подробнее о пятом медиафоруме читайте здесь.
Тему сохранения в республике стабильности – межнациональной продолжили и 17 июня, на заседании Совета при Главе Башкортостана по межнациональным отношениям. Его в ЦУРе провел Радий Хабиров. Открывая заседание, он отметил, что в нашей стране в судьбоносные времена именно сплочение и единство народов становились главной силой защиты Отечества.
«В наши дни в боях специальной военной операции воины разных национальностей и религий плечом к плечу выполняют свой долг. А мы общими усилиями помогаем им, делая все для Победы», – подчеркнул Хабиров. Он отметил, что в условиях СВО многонациональный Башкортостан постоянно подвергается провокациям с целью разжигания межнациональных конфликтов. Часто за ними стоят иностранные спецслужбы.
«Мы пресекаем их попытки расколоть общество по национальным признакам, вызвать конфликт на этой почве в самом центре страны – в Поволжье и на Урале. Наша задача – системно и своевременно реагировать на любые попытки разжечь межнациональную рознь», – подчеркнул Хабиров. При этом Глава призвал использовать новые подходы и методы, цифровые технологии. Главам муниципалитетов он рекомендовал провести оценку профкомпетенции своих замов, ответственных за реализацию национальной политики.
На заседании доложили, что, по опросам, 92,5% респондентов положительно оценивают состояние межнациональных отношений в республике. А граждан, считающих себя патриотами, больше всего среди молодежи – от 18 до 29 лет. Также с начала года в республике на 60% снизилось число преступлений, совершённых иностранцами.
По оценке Федерального агентства по делам национальностей, в нашей республике принимаются эффективные меры по минимизации конфликтных ситуаций и этот опыт тиражируют в других регионах, сообщили на заседании. Глава республики отметил, что межнациональное согласие – одна из самых хрупких вещей в политике, и призвал продолжать оперативно реагировать на любые угрозы.
Как в Башкирии единство народов стало эффективным ответом новым вызовам – читайте здесь.
В Башкирии появится новое звание – «Заслуженный работник молодежной политики» и Штаб по развитию студенческих отрядов. Об этом 17 июня сообщил Радий Хабиров в Геномном центре Межвузовского кампуса. Здесь он провёл совместное заседание координационных советов при Главе РБ по реализации молодёжной политики и развитию добровольчества, взаимодействию с «Движением первых» и по развитию студенческих отрядов. В заседании приняли участие лидеры студенческого самоуправления, волонтёры, активисты.
Глава искренне поблагодарил лидеров молодёжи за участие в развитии региона и страны. «Вы наши соратники и партнёры. Именно вы определяете молодёжную политику нашей большой республики», – подчеркнул он.
На заседании Радий Хабиров рассказал, что у нас для эффективной реализации молодёжной политики работает профильное министерство, развивают сеть молодёжных центров. «В ближайшее время мы учредим почётное звание "Заслуженный работник молодёжной политики Республики Башкортостан"», – сообщил он.
Важной темой заседания стало движение студотрядов. В этом году в республике около 13 тысяч ребят пойдут работать в студотряды. Чтобы защищать интересы студентов, обеспечивать их безопасность, вплоть до проживания, на базе молодежного пространства «Йәшлек House» откроют Штаб студотрядов, информировал Глава. А для поддержки добровольчества в республике приняли меры для стимулирования волонтёров, учредили почётный знак «Доброволец РБ».
Руководитель региона отметил, что главная задача нашей общей работы – всё для Победы. И для её выполнения в республике реализуются важные экономические и социальные проекты, строится много новых объектов, в том числе Межвузовский кампус, где будет создана среда для учёбы и самореализации.
Видеоприветствие участникам заседания направил руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров. Он отметил , что с 2022 года Башкортостан входит в топ-10 регионов по эффективности молодёжной политики, а также в пятёрку лидеров по привлечению средств в рамках грантового конкурса Росмолодёжи. Также наша республика третий год подряд занимает первое место в грантовом конкурсе «Движения первых» – по числу победителей и объёму привлечённых средств.
На заседании участники обсудили вопросы информационной безопасности. Радий Хабиров отметил, что нашим молодым людям через соцсети, интернет пытаются навязать чуждые ценности, подтолкнуть их к опасным поступкам. «Это настоящая война, и мы должны уметь защищать себя и нашу молодёжь», – подчеркнул он. По его мнению, здесь вместо запретов важнее воспитание в семье и школе, работа общественных организаций, а также грамотное использование современных технологий для противодействия.
На встрече Радий Хабиров также поделился, что фестиваль «Студенческая весна» будет проводиться гораздо масштабнее, в следующий раз гала-концерт пройдёт во Дворце борьбы, куда пригласят 5 тысяч ребят. Также прорабатывается вопрос организации Спартакиады среди студентов вузов и колледжей. В завершение Глава вручил активистам государственные награды республики.
«Мне бы хотелось, чтобы вы уехали отсюда с пониманием, что регион движется в правильном направлении», – сказал Хабиров, поблагодарив молодежных лидеров за преданность своему делу.
По мнению Главы региона, встречи руководства Башкортостана со студентами и школьниками помогают доносить до молодых людей государственные задачи, объяснять, куда движется республика, какие цели ставит, и лучше понимать их запросы. «Я от таких встреч заряжаюсь энергией», – признался Радий Хабиров, поясняя, почему он так часто встречается с молодежью.
После мероприятия Глава также ознакомился с ходом строительства второй очереди Межвузовского кампуса. «Наша цель – в январе 2027 года заселить сюда студентов», – подчеркнул он.
В Башкирии ещё две категории участников СВО получили право на поддержку. Как сообщил Глава республики, теперь в госфонде «Защитники Отечества» на поддержку могут рассчитывать военнослужащие, получившие инвалидность и решившие продолжить службу в Вооружённых силах России, и ветераны боевых действий, которые выполняли задачи в прилегающих к зоне спецоперации регионах. «Теперь на них распространяются все меры поддержки по линии Фонда, в том числе — возможность получать технические средства реабилитации, адаптация жилья и другие», — пояснил Радий Хабиров.
Также в Башкирии расширили перечень льгот для семей участников СВО, имеющих право на бесплатный проезд по платному Восточному выезду. Теперь льгота распространяется не только на семьи погибших военнослужащих, но и на членов семей действующих бойцов.
Новый Центр поддержки участников СВО «Герои Отечества» распахнул свои двери в Салавате. Ранее Глава республики поручил в каждом муниципалитете открыть такие центры.
На минувшей неделе свой профессиональный праздник отметили медработники. В честь этого события 18 июня в уфимском конгресс-холле «Торатау» состоялось торжественное собрание. Поздравляя сотрудников отрасли с Днем медицинского работника, Радий Хабиров высказал им слова огромной благодарности.
«Спасибо, что вы у нас есть – талантливые, сильные, умные, добрые, милосердные», – сказал он. Он отметил, что в нашей большой республике не так много медработников – около 50 тысяч человек, которые стоят на страже здоровья жителей.
«Всегда вспоминаю время пандемии коронавируса, которое стало вызовом, проверкой на прочность нашей системы здравоохранения. Это на самом деле было героическое время, о котором через годы будут слагать легенды. И мы никогда не забудем ваш подвиг в этот сложный период», – заверил Хабиров. Он отметил, что с началом СВО у медиков появились другие задачи. Глава региона особо поблагодарил медиков, которые принимают участие в СВО, ставят на ноги наших воинов, помогают на новых территориях.
Руководитель региона подчеркнул, что за последние годы в республике существенно укрепили и модернизировали систему здравоохранения, открыли филиалы медколледжей на границе региона. «Так, в Акъяре мы уже готовим две группы среднего медицинского персонала, – сказал Хабиров. – Активно участвуем в программах "Земский врач", "Земский фельдшер"».
За три года в республике почти на 9% снизилась смертность от болезней системы кровообращения. Проект Башкортостана «Цифровой ФАП» признан лучшим в стране, сообщили на торжественном мероприятии. Для ранней диагностики и формирования здорового образа жизни у нас действуют Центры здоровья. А скоро на базе 18-й больницы в Уфе откроют Центр медицины здорового долголетия, где обучат принципам «успешного старения». Башкортостан стал одним из пилотных регионов в стране, где откроются такие центры.
Глава подчеркнул, что у нас в республике работает сильная, сплочённая команда медиков, и в эту сферу люди приходят по призванию, отдавая всего себя служению людям. Он пожелал всем крепкого здоровья. Лучшим медработникам руководитель республики вручил госнаграды.
Также в преддверии праздника Радий Хабиров передал медучреждениям республики 21 новый автомобиль скорой помощи. Оборудованные современной техникой «ГАЗели Next» получили РКБ, РДКБ, Республиканский перинатальный центр, Центр скорой медпомощи и медицины катастроф и горбольница Сибая.
О том, как в Башкирии борются с болезнями сердца – читайте здесь.
На прошедшей неделе в Уфе побывал чрезвычайный и полномочный посол Республики Танзания в России Фредрик Ибрахим Кибута. 18 июня с послом встретился Глава Башкирии. Стороны обсудили развитие торгово-экономических, инвестиционных связей, перспективы расширения контактов в сфере туризма, культуры и образования.
Радий Хабиров отметил, что Башкортостан готов «предложить зарубежным партнёрам продукцию республиканских предприятий, развивать сотрудничество в промышленности, сельском хозяйстве, образовании и подготовке кадров». В частности, на встрече речь шла о сотрудничестве танзанийских учебных заведений с Башкирским аграрным университетом, обменах студентами и реализации совместных образовательных программ. Также, по словам Хабирова, представители нашей республики участвуют в деловых мероприятиях на территории африканского государства, а танзанийские делегации посещают Уфу. Уже есть договорённости о взаимодействии нашей республики с танзанийской областью Аруша.
Посол отметил, что Танзания высоко ценит стремление Башкортостана развивать сотрудничество с их страной и за время пребывания в Уфе они убедились в возможностях нашей республики. «Мы видим большой потенциал для совместной работы в промышленности, сельском хозяйстве, образовании, туризме и привлечении инвестиций», – сказал посол.
20 июня в Уфе Глава Башкортостана провёл семинар с руководителями администраций городов и районов республики. На семинаре обсудили вопросы социально-экономического развития территорий, рассказали о лучших практиках и обменялись опытом. Открывая семинар, Радий Хабиров отметил, что главы муниципалитетов являются главными партнёрами в решении задач, стоящих перед управленческой командой.
«В своём Послании к Государственному Собранию – Курултаю республики я обозначил главную задачу нашей работы – все для Победы. Необходимо сосредоточить на её выполнении все наши усилия», – призвал Радий Хабиров. Он подчеркнул, что республика чётко следует курсу, определённому президентом Владимиром Путиным. Это обеспечение безопасности Отечества, укрепление экономики, технологический рост, поддержка участников СВО.
«Несмотря на сложную обстановку, продолжаем всесторонне помогать нашим воинам. Регулярно отправляем на передовую гуманитарные конвои, реализуем широкий комплекс мер поддержки семей участников СВО», – сообщил Хабиров.
По его словам, для выполнения этих обязательств нужно обеспечить стабильную работу экономики. Так, с начала года рост промышленности у нас составил 4,3%. Республика вновь заняла третье место в нацрейтинге инвестпривлекательности. В том числе с привлечением федеральных средств у нас строят дороги, детсады и школы, благоустраивают территории. Также в регионе продолжают строить и ремонтировать поликлиники, ФАПы, внедрять передовые технологии.
Радий Хабиров призвал глав муниципалитетов ответственно подойти к подготовке и проведению предстоящих осенью выборов депутатов Госдумы, горсовета Уфы и местного самоуправления.
На семинаре участники обсудили вопросы, волнующие жителей на местах, общественно-политическую ситуацию в регионе, динамику основных финансово-экономических показателей.
«Такая площадка позволяет в неформальной обстановке определить решения, которые будут наиболее эффективными в нынешней непростой обстановке, – сказал Глава о важности таких встреч и подытожил: – Считаю, что в целом мы хорошо поработали с корпусом глав муниципалитетов».
В выходные стало известно, что по итогам прошедшего сезона сразу два башкирских театра получили высшую театральную премию страны «Золотая маска». Об очередном триумфе нашей культуры сообщил Радий Хабиров.
Так, спектакль «Гора» Уфимского татарского театра «Нур» получил награду в номинации «Драматический театр. Большая форма». Это постановка по произведению уроженца Янаульского района Ильдара Юзеева. Спектакль «Тьма египетская» Башкирского театра кукол по циклу рассказов Михаила Булгакова «Записки юного врача» удостоен «Золотой маски» в номинации «Театр кукол».
Также в лонг-лист премии вошел спектакль Башдрамтеатра «Не успела сказать люблю». Радий Хабиров напомнил, что в прошлом году республика получила семь «Золотых масок».
«Теперь — еще две. Спасибо театрам Башкортостана за профессионализм и преданность искусству. Этот успех, действительно, дорогого стоит», — отметил Глава.
Добавим, впервые в истории торжественная церемония вручения главной театральной премии страны вышла за пределы Москвы. Награждение лауреатов 32-й Национальной театральной премии «Золотая маска» прошло 20 июня в Омске.
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