В городе Башкирии открылся Центр поддержки участников СВО

Центр поддержки участников СВО «Герои Отечества» распахнул свои двери в Салавате. Как сообщили в мэрии города, в стенах объекта будет размещен кабинет социальных координаторов госфонда «Защитники Отечества», также здесь начнет работу районное отделение Ассоциации ветеранов СВО РБ.

На церемонии открытия центра руководитель филиала государственного фонда «Защитники Отечества» Гульнур Кульсарина отметила, что открытие таких центров в городах и районах республики — это важный этап создания комплексной системы поддержки участников СВО.

«Мы последовательно выстраиваем единую систему помощи и реабилитации в каждом муниципалитете, чтобы ветераны и их семьи могли получать всю необходимую поддержку, не выезжая за пределы своего района. И сегодня Салават стал одним из городов, где такая возможность реализована», — отметила Гульнур Кульсарина.

Новый центр в Салавате станет многофункциональным пространством, призванным решать широкий спектр вопросов. Он позволит ветеранам в привычной и дружеской атмосфере общаться, делиться опытом и получать необходимую поддержку от своих товарищей.

Особое внимание в центре уделено психологической помощи и образовательной деятельности. Планируется организация работы волонтерского штаба имени Шаймуратова, что привлечет активную общественность к помощи ветеранам. Для сохранения исторической памяти будет открыт музей, а для восстановления душевного равновесия – кабинеты психологической релаксации. Многофункциональный конференц-зал позволит проводить мероприятия, встречи и обучающие семинары.

Напомним, Глава Башкирии Радий Хабиров поставил задачу обеспечить всестороннюю поддержку бойцов СВО, которые проявили мужество и отвагу, выполняя свой долг.

«Мы должны чётко и прямо говорить — мы поддерживаем нашего Президента. Мы считаем, что специальная военная операция — это вынужденная и единственно возможная мера в ответ на открытую агрессию коллективного Запада против нашей страны. И что все её задачи должны быть полностью решены», — отмечал Радий Хабиров.