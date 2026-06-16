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11:00 (UTC+5), 16 Июня 2026

Радий Хабиров поблагодарил главреда «Башинформа» за авторские передачи

Глава Башкирии призвал журналистов держать позицию и не малодушничать.

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Фото: Олег Яровиков | ИА "Башинформ"
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На пленарном заседании V Медиафорума СМИ Башкортостана Глава республики Радий Хабиров поблагодарил главного редактора информационного агентства «Башинформ» Руслана Шарафутдинова за его авторские телепроекты «Честно говоря» и «Между нами», которые выходят на телеканале БСТ.

Руководитель региона отметил эмоциональную вовлечённость журналиста в темы, которые он поднимает в своих программах.

«Руслан, я тебе очень благодарен за передачи, которые ты ведёшь. Видно, что ты воюешь с нашими противниками эмоционально. И, самое главное, делаешь это умно и классно. Всем нужно так работать, это очень важно на самом деле», — сказал Радий Хабиров.

Глава республики подчеркнул, что сегодня важно держать позицию и быть сильным.

«Жизнь надо пройти так, чтобы потом на старости не стыдно было вспоминать, что мы где-то там смалодушничали», — отметил Радий Хабиров.

Проект «Честно говоря» выходит на телеканале БСТ с 2019 года. В 2025 году он стал одним из лауреатов учреждённой Главой региона премии «Достоверность. Ответственность. Мужество» в номинации «Достоверность».

Программа «Между нами» представляет собой авторский взгляд Руслана Шарафутдинова на события недели в республике и регулярно поднимает наиболее острые социальные темы.

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