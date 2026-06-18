Все для Победы: о чем говорили на пятом медиафоруме СМИ Башкирии

Пятый, юбилейный форум стал, пожалуй, самым насыщенным проблемными вопросами. Причем не только в сфере СМИ. Общая усталость (все мы люди), усиление информационных атак, сильное напряжение бюджета, конкуренция с блогерами и прочими незарегистрированно-безответственными распространителями информации, необходимость внедрения современных технологий в условиях ограниченных финансовых ресурсов – в таких обстоятельствах работают сейчас региональные, государственные средства массовой информации. Причем не только в Башкирии, но и по всей России. Об этом шел непростой, но честный и открытый разговор на форуме.
Какое значение придает руководитель республики работе средств массовой информации, можно оценить по тому, что Радий Хабиров провел на площадке форума три часа, вместо двух запланированных. И разговор получился откровенным и душевным.
Глава Башкортостана Радий Хабиров на пленарном заседании форума поблагодарил всех работников средств массовой информации республики за их профессиональную работу:
«Каждому жму руку и благодарю за то, что вы делаете в это непростое для всей страны время. Это объективное информирование жителей о том, что происходит в России и Башкортостане».
С этих слов благодарности журналистам начал свое выступление Глава Башкортостана Радий Хабиров на пленарном заседании пятого медиафорума СМИ региона, который проходил в нынешнем году под девизом: «ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!» – «БАРЫҺЫ ЛА ЕҢЕҮ ӨСӨН!». Он традиционно собрал на своей площадке редакторов и журналистов республиканских и муниципальных СМИ, а также экспертов отрасли.
«Низкий поклон вам всем за то, что вы делаете. Мы действительно живем в очень тяжелое время. Потом будут легенды рассказывать об этом времени, поверьте мне. Это тяжелейшее время. Мы с вами только выбрались из ковида, когда тоже непросто было. Кто-то сдается, кто-то изменяет своим идеалам, а кто-то тихо, спокойно делает свою работу. И вот эта армия в две с половиной тысячи журналистов, редакторов, издателей, делает спокойно свою работу», – сказал Радий Хабиров.
Глава республики прямо и честно сказал, что ситуация сейчас достаточно сложная. Особенно для Башкортостана – многонационального региона, который «...для врага представляет очевидную цель. Но мы уже достаточно серьезно себя защищаем». И задача журналистов госСМИ – проводить государственную политику, отражать информационные атаки, поддерживать наших бойцов на фронте и их близких в тылу. А также не позволять врагам сеять уныние среди населения, а показывать, что, несмотря ни на что, республика живет, развивается, работает.
«У нас большое количество ребят воюет. Я могу сказать, что порядка четырех тысяч ребят вернулось домой, тысяча из них с инвалидностью. Большая задача для всех нас – встретить ребят, помочь им социализироваться, начать новую жизнь. Семьдесят пять процентов ребят мы уже трудоустроили. Но самая главная задача – это поддержать наших воинов. Война становится ожесточенной и коварной. И для бойцов одной из больших поддержек является то, что мы о них говорим, заботимся о них. Наши ребята говорят: что когда к ним приезжают журналисты, для них это большая радость. Я же не зря подписал указ об увековечении трудовых подвигов жителей Республики Башкортостан. Большое количество видеоматериалов сейчас передаётся в архив, они цифруются, и у нас большая база должна сформироваться. У нас есть институт военных корреспондентов. Спасибо нашим военкорам за их важную работу», – подчеркнул Радий Хабиров.
Кстати, это нововведение на общероссийском уровне высоко оценил секретарь Союза журналистов России, медиаэксперт Роман Серебряный:
– Республика одной из первых в стране начала системно заниматься вопросами социальной защиты журналистов, работающих в зоне СВО, – сказал Роман Серебряный. – Многие российские регионы сегодня ориентируются на опыт Башкортостана. Это важная инициатива, поскольку такие журналисты ежедневно работают в условиях риска и выполняют важную общественную миссию.
Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский тоже в своем видеоприветствии отметил этот закон.
– В вашем регионе грамотно выстроена работа военкоров, вся страна знает, что именно в Башкортостане, впервые во всей России, законодательно закрепили статус военных журналистов, определили меры поддержки. И всё это на благо не только республики, но и всей страны, – сказал Сергей Боярский. – Успехов, коллеги, новых вам достижений, и будем каждый на своём месте делать ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ.
Победа, как уже было сказано, куется не только в зоне СВО. Она формируется в том числе и через настроение общества. Именно поэтому еще одной важнейшей задачей госСМИ Радий Хабиров считает объективное информирование жителей о развитии страны и республики, борьбу с фейками и информационными атаками.
– Наша республика – опорный регион России. Поэтому очень важно рассказывать о том, как наши жители трудятся и созидают. Именно благодаря вашему журналистскому мастерству эта информация всегда находит своих адресатов. Вы своевременно реагируете на запросы читателей и зрителей, создаёте новые творческие продукты, – отметил Радий Хабиров. – И, конечно же, умело противостоите информационным атакам на наше общество. Хочу поблагодарить вас за эту работу.
Говоря об умелом и креативном противостоянии информационным атакам, Радий Хабиров привел в пример работу главного редактора ИА «Башинформ» Руслана Шарафутдинова, который выпускает на БСТ авторские телепроекты «Честно говоря» и «Между нами».
«Руслан, я тебе очень благодарен за передачи, которые ты ведёшь. Видно, что ты воюешь с нашими противниками эмоционально. И, самое главное, делаешь это умно и классно. Всем нужно так работать, это очень важно на самом деле», — сказал Радий Хабиров.
– Сегодня вся наша медиаработа – это информационный фронт. Информационная война – это не война новостей, это прежде всего война смыслов, война интерпретаций, война нарративов. Вопрос в чём? Очень важно для нас, чтобы в этой борьбе участвовали и молодые люди, за души которых мы и бьемся. Участвовали непосредственно в качестве журналистов, репортеров, СММщиков и так далее. И к сожалению, я вынужден констатировать, что любое мое собеседование с молодым человеком заканчивается ровно на той сумме, которую мы можем им платить, не более сорока тысяч рублей в месяц. Я понимаю, что чудес не бывает. Достать жестом фокусника из правого кармана что-то необходимое, нет такой возможности. Радий Фаритович, в связи с этим, всё-таки главная задача редакций заниматься контентом, формировать идеологию или решать материально-хозяйственные вопросы, чтобы как-то поддерживать уровень зарплаты своих сотрудников? – спросил главный редактор ИА «Башинформ» Руслан Шарафутдинов.
По мнению Главы региона, если редакции СМИ направят свои усилия только на зарабатывание денег, то контент, безусловно, пострадает. Редакциям придется ставить больше скандальных и негативных новостей, которые увеличивают аудиторию и соответственно под это приходят рекламодатели.
«Главная задача средств массовой информации Башкортостана – продвижение задач государственной политики и информационной безопасности. Правдивое, достоверное, спокойное и, что важно, умелое информирование жителей о том, что происходит в республике. Это непростая задача. Я понимаю важность работы государственных СМИ, ценю правдивую информацию и благодарю за работу их творческие коллективы. Когда закончится специальная военная операция, и у нас будут освобождаться ресурсы, мы направим финансы, чтобы подтянуть зарплатный уровень в тех сферах, которые сильно проседают, в том числе в наших СМИ. Пока таких возможностей у меня нет. Я знаю, что некоторые журналисты из государственных уходят либо в коммерческие СМИ, либо на другое направление работы. Но этот период, я надеюсь, не будет долгим. Нам надо достойно его пройти.
Для вашего понимания, даже когда мне, Главе четырехмиллионной республики, приносят бумаги на подпись, чтобы выделить пару миллионов рублей на те или иные расходы, пять раз подумаешь, подписывать или нет. Вот это такой период на самом деле. Он не бывает вечным. Но мы же не останавливаем многие процессы. У республики эффективно налаженная работа с правительством России. Президент нас поддерживает в каких-то решениях.
По зарплате абсолютно справедливый вопрос. Мы к нему вернёмся, когда нам внешняя обстановка даст передышку, чтобы сформировать резерв на выплаты», – прокомментировал Радий Хабиров.
Тему подготовки специалистов для медиасферы в своем вопросе подняла и главный редактор газеты «Республика Башкортостан» Гюзель Набиева.
Радий Хабиров отметил, что в республике много талантливой молодёжи, а важнейшую роль в профессиональном становлении будущих журналистов играют практика и наставничество.
– Нужно чаще встречаться со студентами, общаться с ними, приглашать в редакции, – подчеркнул Радий Хабиров. – Молодые люди сегодня очень активные и амбициозные. Важно вовремя увидеть тех, кто действительно хочет работать в профессии, и помочь им раскрыть свои способности.
Говоря о современных трендах, Глава Башкортостана отметил важность внедрения ИИ-инструментов в работу редакций.
– Если мы будем отставать в развитии таких технологий, то рискуем проиграть конкуренцию за аудиторию. Искусственный интеллект должен стать помощником журналистов, а не их заменой, – отметил Радий Хабиров.
Руководитель региона поручил рассмотреть возможность организации обучающих программ по использованию современных цифровых инструментов для представителей медиасферы.
Кстати, Глава республики, осматривая выставку в фойе конгресс-холла «Торатау», остановился возле стенда информационного агентства «Башинформ». ИИ-помощник «Башинформа» с аватаром главного редактора взял «живое» интервью у Радия Хабирова.
Технологическую новинку в работе агентства «Башинформ» Радию Хабирову представил генеральный директор и разработчик ИИ-помощника Равиль Зарипов.
Руководитель Агентства по печати и СМИ РБ Максим Ульчев во время осмотра выставки рассказал, что в Башкортостане издается 146 газет и журналов на шести языках, входящих в состав АО Издательский дом «Республика Башкортостан»: 25 республиканских газет и 121 муниципальное издание.
Это самый крупный медиахолдинг региона. Он объяединяет 62 филиала, включая 7 типографий, и насчитывает более 1500 сотрудников.
Медиаресурсы активно продвигают цифровые площадки. За последние пять лет аудитория сайтов республиканских редакций выросла в 2,6 раза и достигла 2,1 млн пользователей в месяц.
В завершение встречи Радий Хабиров поблагодарил участников форума за открытый, конструктивный и предметный разговор.
– Сегодня на медиафоруме собрались республиканские и муниципальные СМИ, которые ответственно относятся к своей работе. Они стоят на передовой информационной борьбы, отражают многочисленные атаки на нашу республику и помогают сохранять стабильность в обществе, – сказал Радий Хабиров. – Это наши партнёры, которые «прошивают» для людей то, что мы делаем, разъясняют наши действия.
А уже в разговоре с корреспондентом «Башинформа» Глава республики отметил, что он, когда позволяет время, старается смотреть любимые передачи на телеканале БСТ, просматривает информационную ленту «Башинформа».
«Я как Глава Башкортостана получаю информацию из разных источников, но мне важно знать, что пишут и показывают наши журналисты, какие темы их волнуют. Самое главное, я вижу, что вы выполняете свою работу достойно, с уважением к своей аудитории, к своей профессии и с любовью к нашей республике и великой стране», – сказал Радий Хабиров.
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