Роман Серебряный: Журналистике нужен баланс между смыслами и технологиями

Проблемы региональных медиа во многом зеркальны общефедеральным, а ключом к выживанию в условиях цифровой трансформации является поиск баланса между качественным контентом и осознанным использованием искусственного интеллекта, считает секретарь Союза журналистов России Роман Серебряный.

Отвечая на вопрос о сходстве повестки региона и страны, он отметил, что главные болевые точки остаются неизменными: это кадровый вопрос и экономика изданий. При этом он призвал редакторов самостоятельно инвестировать в обучение молодых специалистов, подчеркивая, что престиж профессии зависит от отношения самих профессионалов к своему делу.

«Я двадцать лет слышу жалобы от редакторов на отсутствие кадров, и ничего здесь нового нет. Готовьте кадры сами. Те, кто мотивирован на профессию, доходят до профессии», — заявил секретарь СЖР.

Особое внимание собеседник агентства уделил размыванию профессиональных стандартов и призвал «не заигрывать с блогерами», подчеркнув при этом, что в Союз журналистов России блогеров не принимают.

«Союз журналистов принимает только тех, кто профессионально занимается медиа. Это и есть способ держать марку. Если мы будем меньше заигрывать с блогерами, это и будет поднимать престиж профессии», — заявил он.

Баланс повестки: герои, проблемы и позитив

Обсуждая главную тему форума — «Всё для Победы», Роман Серебряный отметил важность сохранения баланса в освещении событий.

«С одной стороны — усталость от негативной повестки, усиление информационных атак. С другой — именно государственные СМИ умеют сохранять баланс между тем, чтобы рассказать о героях, рассказать о проблемах, рассказать о том, что у нас происходит позитивного», — пояснил он.

Секретарь СЖР предостерег от двух крайностей: топить аудиторию в негативе или «душить в объятиях позитива», призвав журналистов держать объективную планку.

Искусственный интеллект: права авторов и угроза метаданных

Одной из самых острых тем форума стало использование нейросетей. Как модератор секции про ИИ, Роман Серебряный акцентировал внимание на вопросах кибербезопасности и предупредил о рисках, связанных с интеллектуальной собственностью.

«Когда ты работаешь с искусственным интеллектом и набиваешь свои мысли, каким образом можно защитить свои авторские права на креатив? Пока законодательная база дорабатывается, я рекомендую коллегам сохранять историю взаимодействия с ИИ-сервисами. Это может стать подтверждением вашего индивидуального творческого вклада в финальный результат», — пояснил активный участник разработок законодательных инициатив по регулированию ИИ.

Эксперт напомнил, что пользователи часто бездумно отдают свои метаданные, не читая пользовательских соглашений, которые могут меняться несколько раз в неделю. Это создает угрозу манипуляции данными со стороны мошенников и противников.

Борьба за аудиторию в эпоху платформ

Говоря о конкуренции с Telegram-каналами и другими платформами, которые не следуют жестким требованиям закона о СМИ, Роман Серебряный призвал коллег не надеяться на запреты, а искать творческие подходы.

«Запретами рынок не спасти — это приведет лишь к кризису. Рецепт один: делать качественный контент. Сейчас любое медиа представлено на всех площадках и звучит из любого утюга. Мы живем в реальности, где нельзя вкладываться в один канал распространения информации. Вопрос в понимании: современные вызовы требуют от журналистов более точной работы с разрозненной аудиторией и активного применения новых технологий. Только это позволит оставаться конкурентоспособными», — резюмировал он.

Медиаэксперт также отметил, что самые острые и конструктивные предложения, прозвучавшие на Медиафоруме в Уфе, имеют все шансы лечь в основу повестки грядущего юбилейного XXX Всероссийского форума современной журналистики «Вся Россия» в Сочи.

«Форум в Уфе показал: региональное сообщество готово обсуждать сложные темы — от проблем Почты России до внедрения нейросетей. Именно такая предметная дискуссия помогает нам формировать актуальную повестку для всего журналистского корпуса страны», — добавил он.

Ранее на Медиафоруме в Уфе Радий Хабиров оценил важность работы государственных СМИ.