Радий Хабиров оценил важность работы государственных СМИ

Сегодня на пленарном заседании пятого медиафорума СМИ Башкортостана Радий Хабиров ответил и на вопросы руководителей и журналистов средств массовой информации.

- Сегодня вся наша медиаработа - это информационный фронт. Информационная война - это не война новостей, это прежде всего война смыслов, война интерпретаций, война нарративов. Вопрос в чём? Очень важно для нас, чтобы в этой борьбе участвовали и молодые люди, за души которых мы и бьемся. Участвовали непосредственно в качестве журналистов, репортеров, сммщиков и так далее. И к сожалению, я вынужден констатировать, что любое мое собеседование с молодым человеком, заканчивается ровно на той сумме, которую мы можем им платить, не более сорока тысяч рублей в месяц. Я понимаю, что чудес не бывает. Достать жестом фокусника из правого кармана что-то необходимое, нет такой возможности. Радий Фаритович, в связи с этим, всё-таки главная задача редакций заниматься контентом, формировать идеологию или решать материально -хозяйственные вопросы, чтобы как-то поддерживать уровень зарплаты своих сотрудников? - спросил главный редактор ИА «Башинформ» Руслан Шарафутдинов.

По мнению Главы региона, если редакции СМИ направят свои усилия только на зарабатывание денег, то безусловно пострадает контент. Редакциям придется ставить больше криминальных новостей, которые увеличивают аудиторию и соответственно под это приходят рекламодатели.

«Главная задача средств массовой информации Башкортостана - продвижение задач государственной политики и информационной безопасности. Правдивое, достоверное, спокойное и, что важно, умелое информирование жителей о том, что происходит в республике. Это непростая задача. Я понимаю важность работы государственных СМИ, ценю правдивую информацию и благодарю за работу их творческие коллективы. Когда закончится специальная военная операция и у нас будут освобождаться ресурсы, мы направим финансы подтянуть зарплатный уровень в тех сферах, которые сильно проседают, в том числе в наших СМИ. Пока таких возможностей у меня нет. Я знаю, что журналисты из государственных уходят либо в коммерческие СМИ, либо на другое направление работы. Но этот период, я надеюсь, не будет долгим. Нам надо достойно его пройти. Для вашего понимания, даже когда мне, Главе четырехмиллионной республики, приносят бумаги на подпись, чтобы выделить пару миллионов рублей на те или иные расходы, пять раз подумаешь, подписывать или нет. Вот это такой период на самом деле. Он не бывает вечным. Но мы же не останавливаем многие процессы. У республики эффективно налаженная работа с правительством России. Президент нас поддерживает в каких-то решениях. По зарплате абсолютно справедливый вопрос. Мы к нему вернёмся, когда нам внешняя обстановка даст передышку, чтобы сформировать резерв на выплаты», - прокомментировал Радий Хабиров.