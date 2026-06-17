Военкоры и волонтёры Башкирии рассказали о миссии на СВО и в тылу

С первых дней СВО фронтовые будни освещают военкоры БСТ Азат Садрыев и Айнур Кабиров, а также автор передачи «Письма солдату» этого телеканала Гузель Хамитова. Они побывали в расположении многих башкирских подразделений. Зачастую их репортажи идут под грохот канонады, а видеоматериал записывался в суровых полевых условиях. Благодаря их работе жители республики видят, как служат на передовой их отцы, мужья, сыновья и братья.

Гузель Хамитова рассказала коллегам, как она возила бойцам гуманитарный груз, с которым воины, помимо продуктов и других вещей, получали детские письма и рисунки. Из каждой поездки она возвращается с новыми проектами, идеями.

«На передовой для многих я сестра, подруга, мама. Бойцы говорят, что им нужно. Матери, жёны, которые ждут их дома, хотят узнать, как их мужчины? Наши военкоры освещают боевые действия. Моя ипостась чуть другая. Тем не менее тема СВО для меня стала очень интересной. Работа тележурналиста уникальна тем, что ей движет сердце. Оно говорит — надо, и по-другому никак не можешь. Вот это тоже стало одной из идей, мотивацией поехать в зону специальной военной операции. Все наши журналисты ездят в зону СВО и привозят колоссальный объём материалов. После моей первой командировки была мысль — надо ехать, ехать быстрее. И она стала постоянной», — поделилась Гузель Хамитова.

Айнур Кабиров рассказал о работе с Азатом Садрыевым. Журналисты ездят на передовую без оператора, видео снимают сами. Азат записывает интервью, готовит видеосюжет на русском языке, Айнур — на башкирском. Кроме того, парни при необходимости передают контакты военнослужащих коллегам из других изданий. Это нужно, поскольку не все корреспонденты могут выехать на передний край.

«На СВО служит наш коллега Рафик Ахметшин. Его номер телефона уж точно должны знать сотрудники СМИ. Он готов помочь организовать интервью или поделиться историями», — сказал Айнур Кабиров.

Вместе с Рафиком Ахметшиным плечом к плечу служит ещё один журналист — Руслан Асадуллин. Они вдвоём ведут фронтовой подкаст в импровизированной студии. Гостями их выпусков являются солдаты, офицеры мотострелкового полка «Башкортостан», а также волонтёры, в том числе артисты, приезжающие с концертными номерами. Как раз из этой студии вышли в эфир с Уфой советник Главы Башкирии по взаимодействию с военнослужащими Алик Камалетдинов, заместитель командира мотострелкового батальона имени Тагира Кусимова по военно-политической работе с позывным «Ленин» и Рафик Ахметшин.

Рафик Ахметшин рассказал коллегам, как работает полковой медиацентр. По его словам, первый эфир состоялся во время Прямой линии с Главой Республики Башкортостан в прошлом году.

«Организационные моменты легли на меня, запустил работу камер, микрофонов. Оборудование закупалось в том числе на республиканскую премию „Достоверность. Ответственность. Мужество“. Отсюда выходим на связь с родным краем, организуем телемосты со школами и, конечно же, ведём с Русланом подкасты», — рассказал Рафик Ахметшин.

Работу журналистов на передовой организовывает председатель Союза журналистов РБ, главный редактор газеты «Башкортостан» Вадут Исхаков. Он сам тоже часто ездит на фронт, причём не только как журналист, но и привозит гуманитарный груз — дроны, печки-буржуйки, а также пачки газет и журналов разных редакций.

«В 2023 году и позже мы с коллегами выезжали часто. Посетили батальоны имени Минигали Шаймуратова, Александра Доставалова и подразделения мотострелкового полка „Башкортостан“. Порой в одной „буханке“ ехали несколько корреспондентов. Сейчас журналистам сложнее выбираться на СВО. Опасно. Враг коварен и охотится за волонтёрами, журналистами. Тем не менее мы все на связи с фронтом. Мы созваниваемся, переписываемся с нашими бойцами. Так что работа по освещению спецоперации не останавливается. Надо отметить, что журналисты ездят в зону спецоперации не только для сбора информации. Мы возим и гуманитарку. Журналисты не равнодушны к нашим запросам, на их средства закупаем коптеры, генераторы, плетём и доставляем маскировочные сети. Работы много, она не останавливается», — сказал Вадут Исхаков.

Вместе с ним несколько раз на фронт ездил корреспондент ИА «Башинформ» Эдуард Кускарбеков. Он поделился своими впечатлениями от работы военкором. По его словам, СВО вошла в его жизнь и пустила глубоко корни.

«Наверное, так было нужно для меня и для всех нас. За эти годы произошла трансформация мышления. У редакции появились друзья из числа бойцов. Возвращаемся домой с полным багажом информации. И в ней не просто репортажи и интервью. Репортажи и интервью становятся вкладом в работу по увековечению памяти об участниках СВО. Спецоперация не будет забыта. Она прошла калёным железом через все судьбы. Каждый из нас повязан на ней», — сказал Эдуард Кускарбеков.