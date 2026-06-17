Военкоры и волонтёры Башкирии рассказали о миссии на СВО и в тылу

Об этом говорили корреспонденты, общественники и служащие на пятом Медиафоруме СМИ Башкирии «Всё для Победы!». Они собрались за одноимённым круглым столом, чтобы рассказать о том, как за годы СВО изменились люди и как повлиял фронт на их сознание. Модерировали встречу начальник управления Главы РБ по социальным коммуникациям Елена Прочаковская и корреспондент БСТ Азат Садрыев.
С первых дней СВО фронтовые будни освещают военкоры БСТ Азат Садрыев и Айнур Кабиров, а также автор передачи «Письма солдату» этого телеканала Гузель Хамитова. Они побывали в расположении многих башкирских подразделений. Зачастую их репортажи идут под грохот канонады, а видеоматериал записывался в суровых полевых условиях. Благодаря их работе жители республики видят, как служат на передовой их отцы, мужья, сыновья и братья.
Гузель Хамитова рассказала коллегам, как она возила бойцам гуманитарный груз, с которым воины, помимо продуктов и других вещей, получали детские письма и рисунки. Из каждой поездки она возвращается с новыми проектами, идеями.
«На передовой для многих я сестра, подруга, мама. Бойцы говорят, что им нужно. Матери, жёны, которые ждут их дома, хотят узнать, как их мужчины? Наши военкоры освещают боевые действия. Моя ипостась чуть другая. Тем не менее тема СВО для меня стала очень интересной. Работа тележурналиста уникальна тем, что ей движет сердце. Оно говорит — надо, и по-другому никак не можешь. Вот это тоже стало одной из идей, мотивацией поехать в зону специальной военной операции. Все наши журналисты ездят в зону СВО и привозят колоссальный объём материалов. После моей первой командировки была мысль — надо ехать, ехать быстрее. И она стала постоянной», — поделилась Гузель Хамитова.
Айнур Кабиров рассказал о работе с Азатом Садрыевым. Журналисты ездят на передовую без оператора, видео снимают сами. Азат записывает интервью, готовит видеосюжет на русском языке, Айнур — на башкирском. Кроме того, парни при необходимости передают контакты военнослужащих коллегам из других изданий. Это нужно, поскольку не все корреспонденты могут выехать на передний край.
«На СВО служит наш коллега Рафик Ахметшин. Его номер телефона уж точно должны знать сотрудники СМИ. Он готов помочь организовать интервью или поделиться историями», — сказал Айнур Кабиров.
Вместе с Рафиком Ахметшиным плечом к плечу служит ещё один журналист — Руслан Асадуллин. Они вдвоём ведут фронтовой подкаст в импровизированной студии. Гостями их выпусков являются солдаты, офицеры мотострелкового полка «Башкортостан», а также волонтёры, в том числе артисты, приезжающие с концертными номерами. Как раз из этой студии вышли в эфир с Уфой советник Главы Башкирии по взаимодействию с военнослужащими Алик Камалетдинов, заместитель командира мотострелкового батальона имени Тагира Кусимова по военно-политической работе с позывным «Ленин» и Рафик Ахметшин.
Рафик Ахметшин рассказал коллегам, как работает полковой медиацентр. По его словам, первый эфир состоялся во время Прямой линии с Главой Республики Башкортостан в прошлом году.
«Организационные моменты легли на меня, запустил работу камер, микрофонов. Оборудование закупалось в том числе на республиканскую премию „Достоверность. Ответственность. Мужество“. Отсюда выходим на связь с родным краем, организуем телемосты со школами и, конечно же, ведём с Русланом подкасты», — рассказал Рафик Ахметшин.
Работу журналистов на передовой организовывает председатель Союза журналистов РБ, главный редактор газеты «Башкортостан» Вадут Исхаков. Он сам тоже часто ездит на фронт, причём не только как журналист, но и привозит гуманитарный груз — дроны, печки-буржуйки, а также пачки газет и журналов разных редакций.
«В 2023 году и позже мы с коллегами выезжали часто. Посетили батальоны имени Минигали Шаймуратова, Александра Доставалова и подразделения мотострелкового полка „Башкортостан“. Порой в одной „буханке“ ехали несколько корреспондентов. Сейчас журналистам сложнее выбираться на СВО. Опасно. Враг коварен и охотится за волонтёрами, журналистами. Тем не менее мы все на связи с фронтом. Мы созваниваемся, переписываемся с нашими бойцами. Так что работа по освещению спецоперации не останавливается. Надо отметить, что журналисты ездят в зону спецоперации не только для сбора информации. Мы возим и гуманитарку. Журналисты не равнодушны к нашим запросам, на их средства закупаем коптеры, генераторы, плетём и доставляем маскировочные сети. Работы много, она не останавливается», — сказал Вадут Исхаков.
Вместе с ним несколько раз на фронт ездил корреспондент ИА «Башинформ» Эдуард Кускарбеков. Он поделился своими впечатлениями от работы военкором. По его словам, СВО вошла в его жизнь и пустила глубоко корни.
«Наверное, так было нужно для меня и для всех нас. За эти годы произошла трансформация мышления. У редакции появились друзья из числа бойцов. Возвращаемся домой с полным багажом информации. И в ней не просто репортажи и интервью. Репортажи и интервью становятся вкладом в работу по увековечению памяти об участниках СВО. Спецоперация не будет забыта. Она прошла калёным железом через все судьбы. Каждый из нас повязан на ней», — сказал Эдуард Кускарбеков.
В этом году впервые в зону СВО съездила генеральный директор издательского дома «Республика Башкортостан» Зульфия Рахматуллина. Она с Вадутом Исхаковым и Айнуром Давлетбаковым отвезла гуманитарный груз.
«Мы всей командой собрали деньги, закупили дрон, генератор и тепловизор. К работе подключились представители республиканских и районных СМИ. Это был январь, начало февраля. За очень короткий период времени собрали 600 тысяч рублей, подключили спонсоров, купили генератор, поехали к нашим ребятам. На месте Рафик показывал нам блиндажи. И в какой-то момент перестал работать генератор, питающий столовую. Приходим, а там темно. Тут же установили привезённый генератор, солдаты благодарили», — поделилась Зульфия Рахматуллина.
В зону СВО к бойцам наших подразделений регулярно приезжает Глава Башкирии Радий Хабиров. Рядом с руководителем республики неизменно работает оператор Ильшат Казакулов.
«Это, прежде всего, большая ответственность. Возвращаешься домой с мыслью, чтобы следующую поездку отработать ещё лучше, чем предыдущую. Соглашусь с Азатом Садрыевым, работе на передовой нас никто не учил, азы военно-полевой работы военкора постигали на ходу. Но и сейчас ещё есть чему учиться. И ещё момент. Там я понял, что война идёт близко от нас. До этих территорий около суток езды. То есть этот факт лишний раз подчёркивает, что война на самом деле от нас недалеко, поэтому постоянно надо быть начеку. Враг коварен, он каждый раз придумывает что-то новое, поэтому и нам на своих участках работы останавливаться нельзя», — отметил Ильшат Казакулов.
О работе на опасных участках также рассказали куратор проекта «Первая юрта» Гузель Коваленко и корреспондент БСТ Рамзия Каримова. Женщины ухаживали за ранеными бойцами и им пришлось многое повидать в палатах госпиталя.
Рамзия Каримова стригла бойцам волосы, умывала их и выполняла другую санитарную работу.
«В „Первой юрте“ насчитывается 38 женщин. Одна группа состоит из семи человек. Работают они две недели. На медперсонал ложится большая нагрузка. Поэтому рядом с ними женский спецбатальон волонтёров из республики», — сказала Гузель Коваленко.
Она добавила, что в связи с опасными обстоятельствами работа проекта приостановлена, но женщины готовы выехать при первой команде. А пока они занимаются сбором и отправкой гуманитарного груза, общаются с жёнами и матерями военнослужащих.
Журналистов и волонтёров за ответственную и важную миссию поблагодарили руководитель агентства по печати и СМИ РБ Максим Ульчев и его заместитель Марат Газизов.
«Мы все работаем в информационном пространстве, нам надо вызвать доверие к информации, нам нужно перетянуть внимание аудитории, чтобы поверили нам, а не тем, кто дискредитирует ту или иную тематику. Это, конечно, материалы с эмоцией непосредственно с передовой тех, кто пишет оттуда, присылает фотографии. Но кроме военкоров работают тут и другие журналисты. Тут можно провести аналогию с „Атайсалом“, многие хотят и делают добро. Когда рассказываем и делаем достоянием общественности помощь и душевное рвение, срабатывает вирусный побуждающий эффект. То есть эта работа делает нас самих ещё лучше, позволяет нам становиться лучше, вовлекаясь в ту или иную форму поддержки», — сказал Максим Ульчев.
Марат Газизов увидел зону СВО в 2024 году. Его поразило тогда, что даже собаки, которых приютили наши солдаты, смотрят на небо и могут предупредить о приближающейся опасности. А ещё его удивила неожиданная встреча с автомобилем из региона «02».
«Мы приехали в Луганск, искали, где заселиться. Хозяин дома говорит, что у него уже неделю живут башкиры. Оказывается, приехали наши волонтёры из Архангельского района. Мы потом увидели и других наших земляков. Я встретил соседа по посёлку, который командует ротой, племянника, познакомились с другими ребятами. Конечно, есть и грустные истории, которые царапают наши сердца. Мы все этих ребят помним. С живыми общаемся до сих пор, в том числе с их родителями. Поэтому правильно сегодня сказали те, кто побывал там: после возвращения совершенно иной взгляд на жизнь», — сказал Марат Газизов.
Военкоры показывают миру, во имя чего наши солдаты проживают испытания. Волонтёры делают всё, чтобы этим солдатам было легче служить. Их общая миссия — не просто помогать и рассказывать, но и сохранить имена воинов для потомков. Всё для победы и все для победы, отметили участники круглого стола, покидая форум.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.