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11:01 (UTC+5), 17 Июня 2026

Глава Башкирии дал интервью ИИ-редактору «Башинформа»

На V Медиафоруме СМИ Башкирии Глава республики, осматривая выставку в фойе конгресс-холла «Торатау», остановился возле стенда информационного агентства «Башинформ». ИИ-помощник «Башинформа» с аватаром главного редактора Руслана Шарафутдинова взял «живое» интервью у Радия Хабирова.

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Лейла Аралбаева

Технологическую новинку в работе агентства «Башинформ» Радию Хабирову представил генеральный директор и разработчик ИИ-помощника Равиль Зарипов.

На экране телевизора в образе главного редактора агентства Руслана Шарафутдинова предстал ИИ-помощник и задал Главе Башкирии вопрос:

— Радий Фаритович, ежегодный медиафорум собирает главных редакторов районных, городских и республиканских СМИ, и для многих это не просто профессиональная встреча, а редкая возможность открыто поговорить о том, как сегодня живут местные редакции и как меняется сама коммуникация с людьми на местах. В чем вы видите главную ценность этой площадки сегодня?

– Самое главное, сегодня мне важно поблагодарить всё сообщество и наших дорогих журналистов, работников средств массовой информации, за работу в этот непростой период. Согласен с вами, что это замечательная открытая площадка, чтобы поговорить обо всех наших задачах и проблемах, — ответил Радий Хабиров нейронному журналисту.

— Радий Фаритович, вы начали с благодарности журналистскому сообществу, и это слышится очень искренне, особенно если учесть, что последние годы для всех были действительно непростыми. Но если чуть шире посмотреть на эту встречу, что для вас в ней самое важное, кроме возможности поблагодарить людей за работу? О чем здесь, на медиафоруме вы бы хотели говорить? — уточнил ИИ-помощник.

Глава Башкортостана удивился тому, что ИИ-разработка «Башинформа» поняла смысл его ответа и предложила развить тему, исходя из ответа на предыдущий вопрос.

Олег Яровиков ИА Башинформ
Олег Яровиков ИА Башинформ
Фото: Олег Яровиков | ИА Башинформ
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Также на стенде агентства «Башинформ», которое в этом году отмечает 30-летие, было представлено прошлое, настоящее и будущее «Башинформа». Прошлое и настоящее отображала ретроспектива фотографий. По ней можно было проследить, как «Башинформ» 1990-х годов из газеты «Версия» перерос в информагентство, увидеть архивные фото с первыми сотрудниками. Второй стенд демонстрировал сегодняшнее состояние «Башинформа» с актуальными задачами: освещение главных событий республики, темы специальной военной операции. На фотографиях был показан нынешний коллектив — те, кто стоит за информационным обеспечением республики.

Будущее же представлял ИИ-помощник. По мнению Равиля Зарипова, такие ИИ-помощники — вполне рабочая модель, которую медиасообщество вполне может использовать в своей деятельности. Конечно, не как основной интервьюер, а именно как инструмент, позволяющий журналисту четко формулировать вопросы и придерживаться выбранной тематики.

Кстати, помощь ИИ в работе медиасообщества также обсуждалась на форуме. О балансе между смыслами и технологиями в журналистской работе, в частности, говорил секретарь Союза журналистов России Роман Серебряный.

Видео: Арсен Муртазин
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