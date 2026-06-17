Технологическую новинку в работе агентства «Башинформ» Радию Хабирову представил генеральный директор и разработчик ИИ-помощника Равиль Зарипов.

На экране телевизора в образе главного редактора агентства Руслана Шарафутдинова предстал ИИ-помощник и задал Главе Башкирии вопрос:

— Радий Фаритович, ежегодный медиафорум собирает главных редакторов районных, городских и республиканских СМИ, и для многих это не просто профессиональная встреча, а редкая возможность открыто поговорить о том, как сегодня живут местные редакции и как меняется сама коммуникация с людьми на местах. В чем вы видите главную ценность этой площадки сегодня?

– Самое главное, сегодня мне важно поблагодарить всё сообщество и наших дорогих журналистов, работников средств массовой информации, за работу в этот непростой период. Согласен с вами, что это замечательная открытая площадка, чтобы поговорить обо всех наших задачах и проблемах, — ответил Радий Хабиров нейронному журналисту.

— Радий Фаритович, вы начали с благодарности журналистскому сообществу, и это слышится очень искренне, особенно если учесть, что последние годы для всех были действительно непростыми. Но если чуть шире посмотреть на эту встречу, что для вас в ней самое важное, кроме возможности поблагодарить людей за работу? О чем здесь, на медиафоруме вы бы хотели говорить? — уточнил ИИ-помощник.

Глава Башкортостана удивился тому, что ИИ-разработка «Башинформа» поняла смысл его ответа и предложила развить тему, исходя из ответа на предыдущий вопрос.