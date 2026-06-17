На V Медиафоруме наградили лучших представителей СМИ Башкирии

В рамках пленарного заседания V Медиафорума СМИ Башкирии Глава республики Радий Хабиров наградил лучших представителей отрасли государственными наградами Республики Башкортостан.
Орден Салавата Юлаева вручили ветерану телевидения и радио, знаменитой ведущей программы службы радиовещания филиала ВГТРК «Государственная телевизионная и радиовещательная компания „Башкортостан“» Наиле Галяутдиновой, медаль «За трудовую доблесть» — ответственному секретарю региональной общественной организации «Союз журналистов Республики Башкортостан» Мавлиде Якуповой. Звукорежиссер филиала ВГТРК «Башкортостан» Миляуша Ярышева поощрена почетной грамотой РБ.
Почетные звания «Заслуженный работник печати и массовой информации Республики Башкортостан» присвоили заместителю главного редактора редакции газеты «Башкортостан» Алсу Аглиуллиной, медиадиректору АО Издательский дом «Республика Башкортостан» Марселю Байдавлетову, главному редактору газеты «Аргументы и факты» Лизе Валиевой, известной ведущей республиканских мероприятий и утренних программ ТРК «Башкортостан» Лилии Курамшиной и другим. Для вручения почетного звания из Москвы приехала специальный корреспондент корпункта главной редакции информационных программ студии телевидения ТРК «Башкортостан» Гюльнара Абдурахманова.
Благодарностью Главы РБ поощрены редактор редакции дневного контента студии телевидения АО Телерадиокомпания «Башкортостан» Зухра Владимирова и комментатор студии телевидения ТРК «Башкортостан» Гульфия Назарова.
Среди награжденных были сотрудники «Башинформа». Почетной грамотой правительства Республики Башкортостан за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и эффективное информационное обеспечение государственной политики награждена заместитель главного редактора агентства Ольга Горюнова.
Почетную грамоту Агентства по печати и СМИ РБ вручили корреспонденту Общественной электронной газеты Дарье Святохиной.
Благодарственным письмом Государственной Думы РФ за добросовестный труд и активную общественную деятельность поощрена корреспондент информслужбы агентства «Башинформ» Ляйсан Закирова.
Почетной грамоты правительства РБ удостоена руководитель службы новостей радио «Юлдаш» ТРК «Башкортостан» Зухра Арсаева, почетной грамоты Агентства по печати и СМИ РБ – главный редактор газеты «Коммерсантъ-Башкортостан» Булат Баширов, главный редактор информационно-новостного портала Горобзор.ру Артур Хасанов, ответственный секретарь журнала «Уфа» МБУ «Медиадом «Вся Уфа» Лилия Зимина и другие.
Ряд наград вручили почетные гости Медиафорума. Заместитель директора департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России Светлана Дзюбинская наградила свидетельством и знаком главного редактора детского республиканского журнала «Акбузат» Ларису Абдуллину, главных редакторов редакции районной газеты «Альшеевские вести» Светлану Жуковскую, районной газеты «Зианчуринские зори» Викторию Куянову и городской газеты «Путь Октября» Елену Мазиеву.
Секретарь Союза журналистов России Роман Серебряный вручил нагрудные знаки Союза журналистов РФ «За поддержку прессы» председателю президиума Всемирного курултая башкир», депутату Госдумы Эльвире Аиткуловой, нагрудный знак СЖР «За храбрость» — заместителю главного редактора информационных программ ТРК «Башкортостан» Айнуру Кабирову, главному редактору журнала «Агидель» Муниру Кунафину и директору Республиканского информационного центра Айнуру Давлетбакову.
Нагрудным знаком «Честь. Достоинство. Профессионализм» награждены директор (главный редактор) Кугарчинского информационного центра Альбина Ладыженко, руководитель Творческого клуба Дианы Свердловской Зиля Шайхутдинова; нагрудным знаком СЖР «За заслуги» – заведующий отделом газеты «Сакмар» Азамат Мухаметшин, директор (главный редактор) Альшеевского информационного центра Светлана Жуковская.
Нагрудного знака СЖР «Ветеран журналистики» удостоена главный редактор радио «Ашкадар» ТРК «Башкортостан» Раиса Казбулатова (Абдуллина).
Главную награду Всемирного курултая башкир – медаль «Ал да нур сәс халҡыңа» председатель президиума ВКБ Эльвира Аиткулова вручила заместителю руководителя Агентства по печати и СМИ РБ Марату Газизову и литредактору главной редакции информационных программ телеканала БСТ Райле Кучемхановой.
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