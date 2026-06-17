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11:51 (UTC+5), 17 Июня 2026

В Башкирии могут ввести звание «Заслуженный работник молодежной политики»

Фото: Олег Яровиков | «Башинформ»
Азат Гиззатуллин

В Башкирии в скором времени введут почетное звание «Заслуженный работник молодежной политики РБ». Об этом сегодня заявил Глава республики Радий Хабиров во время координационных советов по реализации молодежной политики и развитию добровольчества, взаимодействию с «Движением первых» по развитию студенческих отрядов. Мероприятие проходит в Геномном центре межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ.

«Вы мои соратники, мои помощники. Вы те молодые люди, которые определяют молодёжную политику в целом в огромной большой четырёхмиллионной республике. И иначе как к соратниками я к вам не могу обращаться. И примите от меня сегодня слова благодарности и уважения за ваш труд. В большинстве многие из вас выполняют свою работу на общественных началах или за очень небольшую зарплату», – сказал Радий Хабиров.

Он отметил, что для усиления молодежной политики в прошлом году было создано отдельное министерство. 

«Я ни с одной группой возрастной или профессиональной, общественной не встречаюсь столько, сколько я встречаюсь с молодежью. Две причины есть. Первая, я от таких встреч заряжаюсь энергией. Вторая причина, я считаю, что это важнейшая обязанность для нас, тех, кто постарше, работать с вами, общаться с вами, говорить с вами, разъяснять какие-то вещи, где-то подсказать, где-то плечо подставить, где-то, может быть, вас услышать и поменять что-то самим в нашей работе, в наших действиях. Я бы хотел, чтобы моя работа на посту Главы, работа моей команды привела к тому, чтобы в республике мы сформировали среду, в которой молодежь могла развиваться, быть патриотичной, любить свою родину, быть счастливой, талантливой», – сказал Радий Хабиров.

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