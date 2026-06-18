Башкирия развивает систему центров здоровья

Сейчас во всём мире идут по пути здоровьесбережения. И наша система здравоохранения не исключение. В Башкортостане действуют Центры здоровья – это медико-профилактическое отделение для ранней диагностики и формирования здорового образа жизни.

«В Уфе на базе городской клинической больницы № 18 в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» откроется Центр медицины здорового долголетия. Его работа будет включать определение биологического возраста и темпов старения, выявление факторов риска, обучение принципам «успешного старения» с формированием индивидуальных программ. Башкортостан выступает одним из трех пилотных регионов, где откроются такие центры. Для нас это большая ответственность», – отметил министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин на торжественном мероприятии в честь Дня медицинского работника.

За последние годы в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» значительно улучшили ситуацию с поликлиниками в малых городах и районах республики.

«И ситуация там порой даже лучше, чем в Уфе, где мы тоже ведём работу в этом направлении. В этом году будет проведён капитальный ремонт в детской поликлинике №5 и в терапевтическом отделении поликлиники №43. И здесь, Радий Фаритович, хочу поблагодарить Вас за поддержку, за то, что вы уделяете этому вопросу большое внимание и лично держите на контроле. Впереди у нас немало задач: дальнейшее развитие первичной медико‑санитарной помощи, укрепление кадрового потенциала, внедрение инновационных методов диагностики и лечения», – отметил министр.

Айрат Рахматуллин поздравил всех коллег с наступающим профессиональным праздником и пожелал им в первую очередь крепкого здоровья. Особое впечатление произвел и праздничный концерт. В этот день на сцене выступали творческие коллективы, которые состояли из медицинских работников. И каждый номер сопровождался громкими аплодисментами их коллег.