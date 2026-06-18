Глава Башкирии передал главврачам ключи от 21 автомобиля скорой медпомощи

На обновление автомобильного парка из бюджета Башкортостана выделено 122 млн рублей.

«Мы в эти дни наполнены чувством благодарности к нашим врачам. Мы изыскали возможность на средства республиканского бюджета купить еще 21 автомобиль скорой помощи. В республике всегда на дежурстве стоят 330 бригад скорой медицинской помощи. Экипажи в считанные минуты приходят на помощь днем и ночью, в любое время года. Сегодня особые слова благодарности и водителям, и работникам скорой помощи. Очень тяжёлая у вас работа, мы это понимаем и очень ценим. Всех поздравляю с днем медицинского работника и желаю, конечно, прежде всего крепкого здоровья. Мы вас очень уважаем, мы всегда вам благодарны за ваш нелёгкий труд», – сказал Радий Хабиров.

Глава республики осмотрел один из автомобилей скорой медицинской помощи. Реанимационные и фельдшерские комплексы на базе «ГАЗель Next» Нижегородского автозавода укомплектованы аппаратами ИВЛ, дефибрилляторами, электрокардиографами – всем, что может спасти жизни людей.

По словам министра здравоохранения республики Айрата Рахматуллина, сегодня благодаря оснащению, внедрению новых технологий в работу службы среднее время прибытия бригад скорой помощи на экстренные вызовы составляет 18 минут, что укладывается в федеральный норматив (20 минут).

Ранее 32 лучших медика Башкирии получили награды.