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08:02 (UTC+5), 18 Июня 2026

Глава Башкирии передал главврачам ключи от 21 автомобиля скорой медпомощи

18 июня в Уфе Глава Башкортостана Радий Хабиров передал ключи от 21 автомобиля скорой медицинской помощи главным врачам Республиканской клинической больницы, РДКБ, Республиканского перинатального центра, центральной городской больницы Сибая и Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф.

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин

На обновление автомобильного парка из бюджета Башкортостана выделено 122 млн рублей.

«Мы в эти дни наполнены чувством благодарности к нашим врачам. Мы изыскали возможность на средства республиканского бюджета купить еще 21 автомобиль скорой помощи. В республике всегда на дежурстве стоят 330 бригад скорой медицинской помощи. Экипажи в считанные минуты приходят на помощь днем и ночью, в любое время года. Сегодня особые слова благодарности и водителям, и работникам скорой помощи. Очень тяжёлая у вас работа, мы это понимаем и очень ценим. Всех поздравляю с днем медицинского работника и желаю, конечно, прежде всего крепкого здоровья. Мы вас очень уважаем, мы всегда вам благодарны за ваш нелёгкий труд», – сказал Радий Хабиров.

Глава республики осмотрел один из автомобилей скорой медицинской помощи. Реанимационные и фельдшерские комплексы на базе «ГАЗель Next» Нижегородского автозавода укомплектованы аппаратами ИВЛ, дефибрилляторами, электрокардиографами – всем, что может спасти жизни людей.

По словам министра здравоохранения республики Айрата Рахматуллина, сегодня благодаря оснащению, внедрению новых технологий в работу службы среднее время прибытия бригад скорой помощи на экстренные вызовы составляет 18 минут, что укладывается в федеральный норматив (20 минут).

Ранее 32 лучших медика Башкирии получили награды.

Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Фото: Олег Яровиков | ИА "Башинформ"
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