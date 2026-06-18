32 лучших медика Башкирии получили награды

Сегодня, 18 июня, премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров вручил государственные и правительственные награды лучшим медицинским работникам региона в преддверии профессионального праздника. В своей приветственной речи руководитель республиканского кабинета министров отметил, что в медицине нет случайных людей. Это высокое служение – удел умеющих сопереживать, брать на себя ответственность, находить силы поддержать пациента после самой тяжелой смены.

– Каждый из вас – врач, фельдшер, медицинская сестра или лаборант, действует на стыке науки, высочайшего профессионализма и глубокой человечности. Такой труд не каждому под силу. Он требует полной самоотдачи, жертвенности и сильного характера, – подчеркнул Андрей Назаров.

По словам премьер-министра, система здравоохранения в республике зародилась в XVIII веке с открытия первых больниц в Уфе, Стерлитамаке и Бирске. Современный облик она начала обретать с 1919 года. Сегодня это мощная система, сочетающая многовековые традиции милосердия и современные технологии.

Сегодня в Башкортостане ведется планомерная работа по укреплению материально-технической базы медицинских учреждений во всех муниципалитетах. Так, в 2025 году было построено 6 поликлиник, а также введен в строй новый хирургический корпус Республиканского кардиоцентра, который значительно повысил доступность и качество высокотехнологичной медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях. В сельской местности установлено 137 фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и офисов врачей общей практики.

– Башкортостан вышел на первое место в Приволжье по темпам возведения модульных объектов, – отметил Андрей Назаров.

Также в республике ведется обновление парка медицинской техники. Было закуплено 99 санитарных автомобилей и почти 11 тысяч единиц современного медицинского оборудования. Планируется приобрести порядка 100 единиц современного диагностического оборудования для повышения эффективности лечения.

– Будем наращивать объемы высокотехнологичной помощи. Начнем строительство новой поликлиники в Иглино. Продолжим оснащение сел и деревень модульными ФАПами. Во многих больницах и поликлиниках проведем капитальный ремонт, – сказал Андрей Назаров.

В республике также последовательно совершенствуется система охраны детского и материнского здоровья. Было открыто 15 женских консультаций в селах, в том числе 4 модульных – в Караиделе, Малоязе, Старобалтачево и Акъяре. Данная практика получила высокую оценку на федеральном уровне и была рекомендована к реализации в других регионах России.

Пристальное внимание, по словам Андрея Назарова, уделяется привлечению молодых кадров в медицинские учреждения республики. Врачи узких специальностей, которые решат переехать в города с населением больше 50 тысяч человек, получат два млн рублей. Активно расширяется сеть медицинских колледжей, обучение в которых проходят 9 тысяч будущих медиков. По статистике, 8 из 10 выпускников приходят работать в государственные больницы и поликлиники региона.

Одним из главных приоритетов Андрей Назаров назвал заботу о защитниках Родины. На сегодняшний день десятки врачей, фельдшеров, медицинских сестёр из Башкортостана служат в зоне специальной военной операции.

– Они работают, рискуя жизнью, в прифронтовых госпиталях, в перевязочных, куда раненых доставляют круглосуточно, часто под обстрелами. Делают все для Победы! Это пример высочайшего профессионализма и настоящего мужества, – добавил Андрей Назаров.

В Башкортостане совместными усилиями создаются особые условия в медучреждениях для участников специальной военной операции. Это внеочередная помощь, сопровождение при оформлении документов, поддержка на всех этапах лечения. Одной из дополнительных введенных мер стало бесплатное зубопротезирование. На эти цели выделяется до 100 тысяч рублей из бюджета на каждого бойца и ветерана.

В завершение своего приветственного слова премьер-министр Башкирии Андрей Назаров подчеркнул, что достижения здравоохранения республики основываются на знаниях и опыте медицинских работников, бессонных дежурствах и искреннем стремлении помочь людям.

В ходе торжественной церемонии Андрей Назаров вручил государственные и правительственные награды 32 лучшим медицинским работникам региона. Из них 20 человек получили почетные звания «Заслуженный врач Республики Башкортостан», а еще 9 человек удостоены звания «Заслуженный работник здравоохранения Республики Башкортостан».

Ранее Путин присвоил хирургу из Башкирии звание заслуженного врача России.