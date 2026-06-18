Путин присвоил хирургу из Башкирии звание заслуженного врача России

Накануне Дня медицинского работника президент России Владимир Путин присвоил главному врачу одной из крупнейших частных клиник Уфы Андрею Грицаенко звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Мы встретились с Андреем Ивановичем, чтобы поговорить не столько о регалиях, сколько о людях, ради которых хирург стоит у операционного стола сутками.

— Андрей Иванович, «Башинформ» искренне поздравляет вас с высочайшей оценкой вашего труда. Указ президента застал вас, что называется, на боевом посту. Какие чувства испытали в тот момент?

— Спасибо за поздравления. Чувства, если честно, сложно передать словами. Волнение и огромная благодарность. Когда мне сообщили, что Владимир Владимирович подписал указ, первое, о чем я подумал — это не про себя. Я подумал о своих учителях, о коллегах, с которыми мы стояли плечом к плечу в операционных, о бригадах санитарной авиации. Президент оценил труд не одного человека, он отметил вклад всей системы здравоохранения Башкортостана. Для меня это награда общая, а не личная.

— Ваш путь в профессии начинался с самых азов. Расскажите, как вы пришли в медицину?

— Вы знаете, я начинал медицинским братом в Республиканской клинической больнице имени Куватова. Это флагман нашей медицины, кузница кадров. Я мыл операционные. Потом был университет, интернатура, ординатура. И снова РКБ. Мне повезло с наставниками, и особенно с профессором Мажитом Ахметовичем Нартайлаковым. Под его руководством я пришел на кафедру общей хирургии, где позже стал доцентом. В 2008 году началось мое становление как управленца, я возглавил операционное отделение.

— В 2013 году в РКБ случилась историческая для республики операция — первая трансплантация печени. Это правда, что ваша бригада получила за нее «Золотой скальпель»?

— Это один из самых волнительных моментов в карьере. Трансплантация печени — сложнейшее вмешательство, требующее ювелирной точности всей команды. Мы долго к этому шли, перенимали опыт в федеральных центрах, оттачивали технику. И когда операция прошла успешно, это вывело республику на совершенно иной уровень оказания помощи. Получить за эту работу «Золотой скальпель» Ассоциации хирургов было большой честью. Но главная награда — это глаза пациентки, которая получила вторую жизнь.

— Отдельная страница вашей биографии — санитарная авиация. Говорят, вы лично совершали десятки вылетов. Почему это было так важно?

— Потому что там, в отдаленных районах, счёт идёт не на часы — на минуты. Республика у нас большая, есть населенные пункты, откуда вертолётом лететь несколько часов. А у пациента — перитонит, острая хирургическая патология или тяжелая травма. Мы вылетали и оперировали на местах, порой в самых неприспособленных условиях. Это и есть настоящая экстренная медицина. Когда ты понимаешь: не вылетишь ты — человек погибнет. Такие командировки закаляют характер и дают понять, ради чего ты вообще выбрал эту профессию.

— Сейчас вы руководите крупной группой медицинских активов. Частная медицина сегодня выполняет и государственные задачи?

— Абсолютно верно. Своим качественным трудом нам удалось доказать, что наша организация, наши врачи могут оказывать медицинскую помощь в рамках обязательного медицинского страхования, что позволило нашим гражданам получать лечение по полису ОМС в комфортабельных и безопасных условиях коммерческой клиники. Есть сложнейшие операции, доступные людям бесплатно. Это был принципиальный момент. Для повышения качества и безопасности мы внедрили систему менеджмента, подтверждённую Росздравнадзором.

— Ваш труд отмечен наградой министерства внутренних дел, благодарностью правительства республики за помощь участникам СВО. Это особая миссия…

— Это гражданский и профессиональный долг. Когда наши ребята, участники специальной военной операции, нуждаются в высококвалифицированной медицинской помощи, мы не делим медицину на частную и государственную. Мы просто делаем свою работу. Благодарности правительства и награды от МВД — это, конечно, приятно, но для меня важнее знать, что хирурги, которых я учил, спасают жизни тем, кто сегодня защищает страну.

— Андрей Иванович, что бы вы хотели сказать коллегам в преддверии Дня медицинского работника?

— Хочу пожелать всем, кто носит белый халат, крепкого здоровья и сил. Наша профессия — это служение. Спасибо Президенту за высокую оценку. Но «заслуженный врач» — это не только про меня. Это про каждого, кто сегодня на дежурстве, в операционной, в реанимации или в поликлинике. С наступающим праздником, коллеги!