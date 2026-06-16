В Уфе на Медиафоруме СМИ Башкирии журналистов научили работать с ИИ

Тема, чрезвычайно актуальная в последнее время, вызвала большой интерес у аудитории, на секции собралось более 200 журналистов и СММ-специалистов. Спикеры поделились практическими навыками и наработками, демонстрировали видеопрезентации.

Секретарь Союза журналистов России Роман Серебряный сделал обзорную экскурсию о разных нейросетях и их возможностях, поделился мыслями о том, как ИИ меняет современные медиа. Эксперт АНО «Диалог» Радик Гареев рассказал про работу мессенджера МАХ. Владелец студии видеопродакшена E7E-media Батыр Галимов показал возможности нейросетей в создании фото и видеоконтента, в том числе с национальным колоритом.

— На секции, посвящённой искусственному интеллекту, мы со спикерами, моими коллегами, обсудили самые разные направления этой работы. Это поиск верифицированной информации в интернете, генерация и монтаж, фото, видео, работа в новых мессенджерах и так далее. Все участники сессии согласились, что работать с искусственным интеллектом — такой же необходимый навык, как, например, пользоваться компьютером. Без него в современном мире никак и первым потеряет работу тот, кто не обладает новыми навыками. Эксперты показали конкретные приёмы и представили конкретные промпты, как достичь того или иного эффекта. Такие мероприятия крайне необходимы, потому что это та самая практика, которую мы, журналисты, ежедневно используем в своей работе, — прокомментировал Станислав Шахов.

Ранее «Башинформ» сообщал, что Олег Ли обозначил ключевые принципы работы СМИ Башкирии с ИИ.