Олег Ли обозначил ключевые принципы работы СМИ Башкирии с ИИ

Олег Ли акцентировал внимание представителей медиасообщества Башкирии на влиянии искусственного интеллекта на восприятие информации. Он отметил, что сегодня журналистика, как и многие другие отрасли, подвержена влиянию современных технологий и от этого зависит то, как будет устроена профессия журналиста.

«Около 40% наших граждан умеют отличать реальные записи от дипфейков. С каждым годом их доля будет уменьшаться. Тому есть разные объяснения. Это и развитие технологий, и снижение критического мышления. Кроме того, все тексты в интернете созданы так или иначе с помощью искусственного интеллекта. Тем не менее наше отношение к новым технологиям должно быть положительно. Можете быстро расшифровать интервью, набросать текст, сгенерировать интервью. Но мы должны помнить, что ИИ не научился проверять факты, не научился чувствовать контекст.

В этой связи нам нужно обеспечить три ключевых принципа. Первое — это прозрачность. Я убеждён, что каждый потребитель контента должен знать, оригинален ли текст или он сгенерирован. Это ни в коем случае не разговор об ограничении применения, а лишь о разумном уровне информированности.

Второе — это защита авторства. Каждый текст и статья — это многочасовой труд журналиста, десятилетия опыта, образование. Мы всеми способами должны ограничивать практики, которые отрицательно влияют на авторов.

И, наконец, третье — это экспертиза. Коллеги, речь о вашей экспертизе. Сегодня нет проблемы с дефицитом информации или скоростью её получения — любые средства доступны. Мне кажется, мы приходим к дефициту глубины. Я уверен, что скоро именно квалификация настоящих профессионалов, которые умеют анализировать, объяснять и создавать мысли, станет главной ценностью.

Пусть искусственный интеллект помогает вам в рутине, а вы, коллеги, занимайтесь содержанием. В информационной борьбе побеждает тот, за кем правда. И пусть в этом деле искусственный интеллект будет вам верным помощником», — сказал Олег Ли.

Ранее Олег Ли отметил, что Башкирия должна войти в топ-5 регионов по внедрению ИИ.