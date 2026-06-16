Радий Хабиров оценил главные медиапроекты на форуме в Уфе

Перед началом пленарного заседания пятого Медиафорума Глава Башкортостана Радий Хабиров осмотрел выставку республиканских средств массовой информации, которые в этом году отмечают свои юбилеи.
Известный фотохудожник, член Союза фотохудожников России, заслуженный работник культуры России и Башкортостана Раиф Бадыков рассказал, что свою фотовыставку он назвал «Ловец времени» и посвятил своему 80-летию. На ней представлено десятки работ, которые Раиф Бадыков запечатлел начиная с 80-х годов прошлого столетия до наших дней, во время своих многочисленных командировок по республике в качестве фотокорреспондента газеты «Советская Башкирия». Впоследствии газета была переименована в «Республику Башкортостан».
Глава Башкортостана сыграл в военно‑патриотическую игру «Ат уйнатып» на стенде детско-юношеского телеканала «Тамыр» и ответил на вопросы юных журналистов. Директор телерадиокомпании «Башкортостан» Рустам Зарафутдинов рассказал, что в этом году телеканал БСТ отмечает свой 25–летний юбилей. На сегодняшний день он является лучшим региональным телеканалом России.
Выпуски новостей, документальные фильмы, телевизионные сериалы, фильмы-сказки, масштабные музыкальные и благотворительные проекты — все это создаётся высокопрофессиональной командой БСТ и составляет основу программы телеканала. Работники Башкирского спутникового телевидения уже не раз подтверждали свое мастерство, становясь призерами различных конкурсов и телевизионных премий.
Генеральный директор АО ИА «Башинформ» Равиль Зарипов и главный редактор информационного агентства Руслан Шарафутдинов рассказали Главе региона, что «Башинформ» на протяжении многих лет является самым цитируемым СМИ республики. В этом году агентству исполнилось 30 лет. Информагентство идет в ногу со временем и уделяет большое внимание внедрению цифровых технологий. Руководителю республики презентовали цифровой информационный помощник агентства. Радий Хабиров ответил на вопрос, который задал аватар главного редактора «Башинформа».
Главный редактор радиостанции «Спутник ФМ» Роза Тухбатова отметила, что в их копилке множество наград различных международных и российских профессиональных конкурсов. Радиостанция за свою 25-летнюю историю 19 раз становилась победителем национальной премии в области радиовещания «Радиомания». Редкая региональная радиостанция в нашей стране может похвастаться таким количеством наград. «Спутник ФМ» входит в число самых слушаемых радиостанций Башкортостана.
Руководитель Агентства по печати и СМИ РБ Максим Ульчев рассказал, что в Башкортостане издается 146 газет и журналов на шести языках, входящих в состав АО Издательский дом «Республика Башкортостан». Это 25 республиканских газет и 121 муниципальное издание. Это самый крупный медиахолдинг региона. Он объединяет 62 филиала, включая семь типографий, и насчитывает более 1500 сотрудников.
Радий Хабиров также осмотрел экспозиции журналов «Ватандаш» и «Акбузат», отмечающих в этом году тридцатилетний и тридцатипятилетний юбилеи, а также архивные издания республиканских газет.
На стенде издательства «Китап» руководитель региона обратил внимание на новые книги, в том числе и издание «Сила в единстве». Это масштабный межрегиональный проект, объединивший фольклор народов России. Участие в проекте приняли издательства из 24 регионов страны.
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