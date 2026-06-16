Радий Хабиров оценил главные медиапроекты на форуме в Уфе

Перед началом пленарного заседания пятого Медиафорума Глава Башкортостана Радий Хабиров осмотрел выставку республиканских средств массовой информации, которые в этом году отмечают свои юбилеи.

Известный фотохудожник, член Союза фотохудожников России, заслуженный работник культуры России и Башкортостана Раиф Бадыков рассказал, что свою фотовыставку он назвал «Ловец времени» и посвятил своему 80-летию. На ней представлено десятки работ, которые Раиф Бадыков запечатлел начиная с 80-х годов прошлого столетия до наших дней, во время своих многочисленных командировок по республике в качестве фотокорреспондента газеты «Советская Башкирия». Впоследствии газета была переименована в «Республику Башкортостан».