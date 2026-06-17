В Башкирии межнациональные отношения оценивают положительно 92,5% жителей

Ещё один тренд – патриотическая консолидация населения. При этом важно, что доля граждан, считающих себя патриотами, наиболее высока в самых молодых возрастных группах – от 18 до 29 лет.
Марат Марданов подчеркнул, что, несмотря на большое количество информационных атак из-за рубежа, в республике сохраняются устойчивые межнациональные и межконфессиональные отношения. Это в том числе результат сбалансированной и эффективной государственной политики, которая позволила успешно реализовать положения Стратегии государственной национальной политики России до 2025 года.
По оценке Федерального агентства по делам национальностей, в Башкортостане осуществляют наиболее эффективные меры по минимизации последствий конфликтных ситуаций. Опыт республики тиражируют и в других регионах страны.
Глава региона отметил необходимость дальнейшего слаженного межведомственного взаимодействия в этой сфере.
– Межнациональное согласие – одна из самых хрупких вещей, которая существует в политике, особенно в непростой период, когда мы находимся под ударом врага, – сказал Радий Хабиров. – Башкортостан – опорный регион России, поэтому важно продолжать нашу работу по мониторингу ситуации и оперативному реагированию на любые угрозы.
Директор Центра гуманитарных исследований озвучил предложения экспертной комиссии, созданной при Совете. Речь идёт о создании в республике Центра адаптации мигрантов, специальных информационных ресурсов для сопровождения этой работы, а также об организации курсов повышения квалификации для специалистов, работающих с иностранными гражданами. Руководитель региона поручил изучить эти инициативы.
Ранее мы писали, что в Башкирии обсудили сохранение межнациональной стабильности в условиях СВО.
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