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10:39 (UTC+5), 17 Июня 2026

В Башкирии обсудили сохранение межнациональной стабильности в условиях СВО

Фото: Азат Мухмедьянов | пресс-служба администрации Главы РБ
Азат Гиззатуллин

17 июня в Центре управления республикой руководитель региона Радий Хабиров провёл заседание Совета при Главе Башкортостана по межнациональным отношениям. В нём приняли участие члены Совета, руководители общественных организаций и национально-культурных объединений.
 
На повестке – вопросы сохранения межнациональной стабильности в условиях специальной военной операции.
 
– История нашей страны показывает, что в судьбоносные времена именно сплочение и единство народов становились главной силой защиты Отечества, – подчеркнул Радий Хабиров, открывая заседание. – В наши дни в боях специальной военной операции воины разных национальностей и религий плечом к плечу выполняют свой долг. А мы общими усилиями помогаем им, делая ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ.
 
Глава республики отметил, что в условиях СВО особенно важно противостоять попыткам разжигания межнациональных конфликтов.
 
– Многонациональный Башкортостан постоянно подвергается таким провокациям. Часто за ними стоят иностранные спецслужбы, которые используют самые разные информа­цион­­ные поводы – от бытовых инцидентов до вопросов миграционной политики, придавая им радикальный характер. Мы пресекаем их попытки расколоть общество по национальным признакам, вызвать конфликт на этой почве в самом центре страны – в Поволжье и на Урале. Наша задача – системно и своевременно реагировать на любые попытки разжечь межнациональную рознь, – сказал Радий Хабиров. – Современные вызовы требуют применения новейших подходов. Методы, которые успешно служили нам годами, нужно дополнять цифровыми технологиями, решениями с использованием искусственного интеллекта. Органы местного самоуправления находятся на переднем крае работы с жителями. Они первыми узнают о любых конфликтных ситуациях и рисках межнационального характера. Рекомендую главам администраций районов и городов провести оценку профессиональной компетенции своих заместителей, ответственных за реализацию национальной политики в муниципалитете. Поручаю администрации Главы республики оказать методическое и правовое содействие, проконтролировать эту работу.
 
Напомним, с 1 января 2026 года вступил в силу указ президента страны «О стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года». Руководитель региона поручил правительству Башкортостана и администрациям муниципалитетов привести действующие нормативно-правовые акты в соответствие с требованиями федерального документа.

Азат Мухамедьянов пресс-служба администрации Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба администрации Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба администрации Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба администрации Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба администрации Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба администрации Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба администрации Главы РБ
Фото: Азат Мухамедьянов | пресс-служба администрации Главы РБ
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