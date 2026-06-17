17 июня в Центре управления республикой руководитель региона Радий Хабиров провёл заседание Совета при Главе Башкортостана по межнациональным отношениям. В нём приняли участие члены Совета, руководители общественных организаций и национально-культурных объединений.



На повестке – вопросы сохранения межнациональной стабильности в условиях специальной военной операции.



– История нашей страны показывает, что в судьбоносные времена именно сплочение и единство народов становились главной силой защиты Отечества, – подчеркнул Радий Хабиров, открывая заседание. – В наши дни в боях специальной военной операции воины разных национальностей и религий плечом к плечу выполняют свой долг. А мы общими усилиями помогаем им, делая ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ.



Глава республики отметил, что в условиях СВО особенно важно противостоять попыткам разжигания межнациональных конфликтов.



– Многонациональный Башкортостан постоянно подвергается таким провокациям. Часто за ними стоят иностранные спецслужбы, которые используют самые разные информа­цион­­ные поводы – от бытовых инцидентов до вопросов миграционной политики, придавая им радикальный характер. Мы пресекаем их попытки расколоть общество по национальным признакам, вызвать конфликт на этой почве в самом центре страны – в Поволжье и на Урале. Наша задача – системно и своевременно реагировать на любые попытки разжечь межнациональную рознь, – сказал Радий Хабиров. – Современные вызовы требуют применения новейших подходов. Методы, которые успешно служили нам годами, нужно дополнять цифровыми технологиями, решениями с использованием искусственного интеллекта. Органы местного самоуправления находятся на переднем крае работы с жителями. Они первыми узнают о любых конфликтных ситуациях и рисках межнационального характера. Рекомендую главам администраций районов и городов провести оценку профессиональной компетенции своих заместителей, ответственных за реализацию национальной политики в муниципалитете. Поручаю администрации Главы республики оказать методическое и правовое содействие, проконтролировать эту работу.



Напомним, с 1 января 2026 года вступил в силу указ президента страны «О стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года». Руководитель региона поручил правительству Башкортостана и администрациям муниципалитетов привести действующие нормативно-правовые акты в соответствие с требованиями федерального документа.