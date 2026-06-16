Радий Хабиров: «Башкирия — очевидная цель для врага, но мы себя защищаем»

На пленарном заседании V Медиафорума СМИ республики Глава Башкортостана Радий Хабиров заявил, что регион находится под угрозой и является очевидной целью для врага. Однако, по его словам, республика уже ведёт серьёзную работу по обеспечению безопасности.

«Башкортостан тоже находится под угрозой, республика для врага представляет очевидную цель. Но мы уже достаточно серьезно себя защищаем», — сказал Радий Хабиров.

Глава республики также рассказал о масштабах поддержки участников специальной военной операции и их возвращении к мирной жизни. Особое внимание он уделил трудоустройству и социализации вернувшихся бойцов.

«У нас большое количество ребят наших воюет. Я могу сказать, что порядка четырёх тысяч ребят вернулось домой, тысяча из них с инвалидностью. Большая задача для всех нас — ребят встретить и помочь им социализироваться, начать новую жизнь. Мы семьдесят пять процентов где-то ребят уже трудоустроили», – отметил он.

Руководитель региона подчеркнул, что главная задача сегодня — поддержка воинов на передовой. По его словам, для бойцов особенно важно внимание и забота, и в этом большую роль играют журналисты.

«Наши ребята говорят, когда к ним приезжают журналисты, у них радость такая большая», — передал он слова бойцов.

Радий Хабиров также напомнил, что подписал указ об увековечении трудовых подвигов жителей Башкортостана. Большое количество видеоматериалов передаётся в архив, оцифровывается, формируется база данных, которая станет основой для сохранения памяти.

В республике действует закон о военных корреспондентах — первый в России документ, закрепляющий статус военкоров и меры государственной поддержки для них и их семей. Глава Башкортостана назвал его сбалансированным и поблагодарил военкоров за их работу.

«Спасибо нашим военкорам за их важную работу», — заключил Радий Хабиров.