Радий Хабиров провёл семинар с главами городов и районов Башкирии

Открывая семинар, Радий Хабиров поблагодарил муниципалитеты за обеспечение стабильного развития республики, а также выполнение важнейших программ и проектов.

– Мы хорошо понимаем сложность современных вызовов и задач, стоящих перед нашей управленческой командой. В их достижении вы, уважаемые главы, являетесь для нас мощной опорой и главными партнёрами, – сказал Радий Хабиров. – В рамках семинара с участием правительства республики, экспертов министерств и ведомств расскажем о лучших практиках наших муниципалитетов, обменяемся опытом, чтобы вы и дальше эффективно работали на благо наших жителей.

Руководитель региона подчеркнул, что Башкортостан чётко следует стратегическому курсу, определённому президентом страны. Это обеспечение безопасности Отечества, укрепление экономики, технологический рост, поддержка участников специальной военной операции.

– В своём Послании Государственному Собранию – Курултаю республики я обозначил главную задачу нашей работы – ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ. Необходимо сосредоточить на её выполнении все наши усилия, – сказал Радий Хабиров. – Несмотря на сложную обстановку, продолжаем всесторонне помогать нашим воинам. Регулярно отправляем на передовую гуманитарные конвои, реализуем широкий комплекс мер поддержки семей участников СВО.

Для выполнения этих обязательств необходимо обеспечить стабильную работу экономики. За январь-апрель 2026 года промышленность Башкортостана продемонстрировала рост на 4,3%. Республика вновь заняла третье место в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности. А аграрии региона успешно завершили посевную кампанию.

Ещё одно направление работы – развитие инфраструктуры и комфортной городской среды. Речь идёт о масштабном дорожном строительстве, благоустройстве общественных территорий и других проектах, в том числе с привлечением федеральных средств.

Кроме того, важно сохранять позитивные тренды в демографии. Для этого в регионе продолжают строительство и модернизацию поликлиник, развитие сети современных ФАПов, внедрение передовых технологий профилактики и лечения заболеваний, а также возведение детсадов и школ, поддержку молодых семей.

Радий Хабиров также отметил, что в 2026 году состоятся выборы депутатов Государственной Думы России, а также городского совета Уфы и органов местного самоуправления. Необходимо ответственно подойти к подготовке и проведению этих мероприятий.

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В рамках программы семинара участники обсудили динамику основных финансово-экономических показателей, общественно-политическую ситуацию в регионе, особенности развития территорий, приоритеты социальной и молодёжной политики, меры борьбы с преступностью, различные аспекты взаимодействия местной власти с жителями.

Руководитель региона подчеркнул важность регулярных встреч с главами городов и районов, которые в Башкортостане носят формат устоявшейся практики.

– Это доверительное обсуждение вопросов, которые волнуют наших жителей и во многом определяют дальнейшее развитие республики. Потому что стоящие перед нами задачи выполняют прежде всего на местах, – отметил Радий Хабиров в беседе с журналистами. – Такая площадка позволяет в неформальной обстановке определить решения, которые будут наиболее эффективными в нынешней непростой обстановке. Считаю, что в целом мы хорошо поработали с корпусом глав муниципалитетов. Важно, что оценка их работы со стороны людей серьёзно выросла.