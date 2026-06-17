В Башкирии создадут Центр развития студенческих отрядов

В Башкирии в этом году до тринадцати тысяч ребят пойдут работать в студенческие строительные отряды. Глава Башкортостана Радий Хабиров рассказал, что принято решение создать на базе молодежного пространства «Йәшлек» Центр развития студенческих отрядов. Он будет заниматься всеми этапами обучения, трудоустройства и сопровождения студентов и школьников.
«Важно защитить экономические интересы ребят и, разумеется, всё остальное, даже вплоть до проживания. Стройотряды надо развивать и обращать внимание на то, сколько молодым ребятам платят. Конечно, безопасность труда, ну и нельзя забывать про досуг стройотрядовцев», – сказал Радий Хабиров во время координационных советов по реализации молодежной политики и развитию добровольчества, взаимодействию с «Движением первых» по развитию студенческих отрядов.
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