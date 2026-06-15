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10:27 (UTC+5), 15 Июня 2026

В Башкирии расширили перечень льгот для членов семей участников СВО

Фото: минтранс Башкирии | МАКС
Эдуард Кускарбеков

В Башкирии расширили перечень льгот для членов семей участников СВО, имеющих право на бесплатный проезд по платному Восточному выезду. Как сообщили в региональном минтрансе, теперь льгота распространяется не только на семьи погибших военнослужащих, но и на членов семей действующих бойцов, принимающих или принимавших участие в СВО.

В ведомстве уточнили, что право на бесплатный проезд получили супруги и дети участников СВО (несовершеннолетние, ставшие инвалидами до 18 лет, или студенты очной формы обучения до 23 лет). Кроме того, льгота доступна родителям, усыновителям, а также дедушкам, бабушкам, отчимам и мачехам нетрудоспособного возраста, которые воспитывали военнослужащего, но только при условии отсутствия у бойца жены и несовершеннолетних детей.

Соответствующие изменения внесены в нормативные правовые акты республики, регулирующие меры поддержки участников СВО и членов их семей.

Чтобы воспользоваться льготой, транспортное средство необходимо включить в специальный реестр. Заявитель должен быть собственником автомобиля, гражданином России и иметь постоянную или временную регистрацию в Башкортостане. Также машина должна быть зарегистрирована в республике, не использоваться в такси, не быть оформленной на юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, а её высота вместе с прицепом не должна превышать двух метров.

Подать заявление можно через портал Госуслуг или в офисах МФЦ. Однако электронная форма на портале сейчас обновляется, поэтому членам семей участников СВО для ускорения процесса рекомендуют обращаться напрямую в отделения МФЦ. Срок рассмотрения заявления составляет до 12 рабочих дней.

Напомним, ранее бесплатный проезд по Восточному выезду был предусмотрен для самих участников СВО, включая контрактников и бойцов Росгвардии, для ветеранов боевых действий, ветеранов Великой Отечественной войны, а также для собственников электромобилей. Для владельцев машин на газомоторном топливе действует скидка 50%.

Ранее «Башинформ» назвал наиболее востребованные меры поддержки участников СВО в Башкирии.

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