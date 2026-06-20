«Золотые маски» получили два башкирских театра

Два башкирских театра получили высшие театральные премии России. Об этом в своих соцсетях сообщил Глава Башкирии Радий Хабиров. Спектакль «Гора» Уфимского татарского театра «Нур» получила награду в номинации «Драматический театр. Большая форма». Это постановка по произведению уроженца Янаульского района Ильдара Юзеева.

Спектакль «Тьма египетская» Башкирского государственного театра кукол по циклу рассказов Михаила Булгакова «Записки юного врача» удостоен «Золотой маски» в номинации «Театр кукол».

Также в лонг-лист премии вошел спектакль Башкирского академического драмтеатра «Не успела сказать люблю». Радий Хабиров поздравил коллективы и напомнил, что в прошлом году республика получила семь «Золотых масок». «Теперь — еще две. Спасибо театрам Башкортостана за профессионализм и преданность искусству. Этот успех, действительно, дорогого стоит», — отметил Глава республики.