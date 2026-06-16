Глава Башкирии поблагодарил журналистов за их работу

16 июня в уфимском конгресс-холле «Торатау» проходит пятый Медиафорум СМИ Башкортостана «ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!» – «БАРЫҺЫ ЛА ЕҢЕҮ ӨСӨН!». Глава Башкортостана Радий Хабиров на пленарном заседании форума поблагодарил всех работников средств массовой информации республики за их профессиональную работу.

«Низкий поклон вам всем за то, что вы делаете. Мы действительно живем в очень тяжелое время. Потом будут легенды рассказывать об этом времени, поверьте мне. Это тяжелейшее время. Мы с вами только выбрались из ковида, когда тоже непростое время было. Кто-то сдается, кто-то изменяет своим идеалам, а кто-то тихо спокойно делает свою работу. И вот эта армия в две с половиной тысячи журналистов, редакторов, издателей, делает тихонько, спокойно свою работу. Вы создаете крепкую оболочку, внутри которой мы, исполнительные органы, можем заниматься достаточно спокойно своим делом и поддерживать прежде всего специальную военную операцию. Я очень признателен, что форум выбрал вот такой девиз: "Все для Победы". Очень признателен, что его подхватили», – сказал Радий Хабиров.

Он рассказал, что когда готовили его Послание, изначально его тема была посвящена искусственному интеллекту.

«Всё было готово под искусственный интеллект. И мы ходили, внутри себя рассуждали, говорили-говорили-говорили: а самое ли главное, ведь послание должно отвечать на самые актуальные вопросы. Что сейчас самое главное? Мы долго обсуждали с правительством, сидели часами с Андреем Геннадьевичем Назаровым. И у нас родилась такая идея, что нужно мобилизационное послание. И послание «Всё для Победы» было написано практически за ночь. Ночью сидел, по пять минут надиктовал своему референту и сбрасывал ему. Сказал: "К восьми утра чтобы текст был готов". И знаете, когда правильно попадаешь в тему, оно легко рождается, всё хорошее. Нам надо очень достойно пройти этот период и выстоять его», – сказал Радий Хабиров.