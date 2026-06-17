В Башкирии ещё две категории участников СВО получили право на поддержку

В число подопечных госфонда «Защитники Отечества» вошли ещё две категории участников СВО. Теперь на поддержку могут рассчитывать военнослужащие, получившие инвалидность и решившие продолжить службу в Вооружённых силах России, и ветераны боевых действий, которые выполняли задачи по отражению вооружённого вторжения в регионах, прилегающих к районам проведения спецоперации. Об этом напомнил Глава Башкирии Радий Хабиров.

«Теперь на них распространяются все меры поддержки по линии Фонда, в том числе — возможность получать технические средства реабилитации, адаптация жилья и другие. Считаю это решение очень справедливым. Республика со своей стороны также продолжит окружать вниманием и заботой наших героев и их близких. Я не раз говорил, что они — главные для нас люди. Эта позиция остается неизменной», — отметил Радий Хабиров.

Руководитель республики напомнил контакты регионального филиала госфонда «Защитники Отечества» в Уфе. Офисы находятся на улице Советская, 13/15 и улице Мингажева, 107. Телефоны (347) 268-01-02.

С контактами социальных координаторов в городах и районах республики можно ознакомиться на странице филиала госфонда «Защитники Отечества» по РБ.

Ранее Радий Хабиров подписал указ об адресном сопровождении участников специальной военной операции и членов их семей в Башкирии.