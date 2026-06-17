Четверг, 18 Июня 2026
|
Уфа
+15 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
12:53 (UTC+5), 17 Июня 2026

В Башкирии ещё две категории участников СВО получили право на поддержку

Фото: страница администрации Главы РБ в соцсетях | МАКС
Эдуард Кускарбеков

В число подопечных госфонда «Защитники Отечества» вошли ещё две категории участников СВО. Теперь на поддержку могут рассчитывать военнослужащие, получившие инвалидность и решившие продолжить службу в Вооружённых силах России, и ветераны боевых действий, которые выполняли задачи по отражению вооружённого вторжения в регионах, прилегающих к районам проведения спецоперации. Об этом напомнил Глава Башкирии Радий Хабиров.

«Теперь на них распространяются все меры поддержки по линии Фонда, в том числе — возможность получать технические средства реабилитации, адаптация жилья и другие. Считаю это решение очень справедливым. Республика со своей стороны также продолжит окружать вниманием и заботой наших героев и их близких. Я не раз говорил, что они — главные для нас люди. Эта позиция остается неизменной», — отметил Радий Хабиров.

Руководитель республики напомнил контакты регионального филиала госфонда «Защитники Отечества» в Уфе. Офисы находятся на улице Советская, 13/15 и улице Мингажева, 107. Телефоны (347) 268-01-02.

С контактами социальных координаторов в городах и районах республики можно ознакомиться на странице филиала госфонда «Защитники Отечества» по РБ.

Ранее Радий Хабиров подписал указ об адресном сопровождении участников специальной военной операции и членов их семей в Башкирии.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru