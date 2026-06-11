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04:55 (UTC+5), 11 Июня 2026

В Башкирии создадут систему адресного сопровождения участников СВО

Фото: Эдуард Кускарбеков | архив ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков

В Башкирии организуют адресное сопровождение участников специальной военной операции и членов их семей. Соответствующий указ подписал Глава республики Радий Хабиров.

Согласно документу, с которым ознакомилось ИА «Башинформ», министерство семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии станет главным исполнительным органом, который будет организовывать и координировать сопровождение военнослужащих и их близких. Ведомству поручено создать подведомственное государственное учреждение, которое займётся этой работой напрямую.

Новая структура будет взаимодействовать с исполнительными органами власти, местным самоуправлением, филиалом госфонда «Защитники Отечества», Центром управления республикой, ситуационным центром, МФЦ и ассоциацией «Совет муниципальных образований». Также предусмотрено информационное взаимодействие с военным комиссариатом Башкирии для получения данных об участниках СВО.

В едином электронном реестре будут фиксироваться все обратившиеся за поддержкой, а также отслеживаться статусы и результаты рассмотрения их вопросов.

Указ вступает в силу со дня подписания.

Ранее ИА «Башинформ» выяснило, что бойцы СВО из Башкирии смогут получить профессию без отрыва от службы. Об этом агентству рассказал генерал-майор морской пехоты запаса Сергей Веретенников.

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