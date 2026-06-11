Бойцы СВО из Башкирии смогут получить профессию без отрыва от службы

Университет корпорации «Синергия» с одноимённым названием предлагает получить востребованную гражданскую специальность без отрыва от службы тем, кто посвятил себя службе Отечеству, а также их близким. На сегодняшний день обучение проходят и получают психологическую поддержку более 15 тысяч участников СВО и членов их семей. Обучаться возможно из любой точки страны заочно, за каждым студентом закреплён куратор, который помогает переносить сессии в случае командировок.

«В Республике Башкортостан филиал нашего университета возглавляет Зарина Лебедева. Также есть филиал в городе Стерлитамак. Могут обратиться не только военнослужащие, но и все, кто желает получить любой уровень образования. В наших филиалах проводятся консультации, подбираются специальности. На протяжении всего периода обучения за каждым студентом закреплён куратор. Он напоминает, когда участникам и ветеранам СВО нужно сдавать сессию. Если военнослужащий или полицейский в текущем моменте находится на месте, а завтра, предположим, ему надо уехать в командировку или в зону СВО, он заблаговременно оповещает об этом своего куратора. Тогда принимается решение — либо сдать сессию заранее, либо перенести её. Никого из студентов в таких ситуациях мы не отчисляем. По окончании обучения все, кто закончил любой уровень образования, получают диплом государственного образца», — пояснил Сергей Веретенников.

Министр внутренних дел РБ генерал-майор полиции Александр Воронежский одобрил сотрудничество. По словам Сергея Веретенникова, особый интерес полицейские проявили к программам по информационной кибербезопасности, информационным технологиям, искусственному интеллекту и юриспруденции.

В УФСИН по Башкортостану договорились не только о продолжении проекта по обучению заключённых, но и о распространении условий проекта «Армия» на всех сотрудников уголовно-исполнительной системы.

На сегодняшний день, согласно соглашению между корпорацией и госфондом «Защитники Отечества», подписанному 11 декабря 2023 года, в университете проходят обучение и получают психологическую поддержку более 15 тысяч участников СВО и членов их семей. Обучение для них бесплатное. В уфимском филиале «Синергии» обучение проходят более 300 студентов из Башкирии — военнослужащие и члены их семей.

Ранее в Башкирии завершился четвёртый модуль кадрового проекта для участников и ветеранов СВО «Герои Башкортостана».