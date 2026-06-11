Бойцы СВО из Башкирии смогут получить профессию без отрыва от службы

Визит организовал председатель Региональной общественной организации морских пехотинцев Башкирии «Витязь» Олег Галин, который в молодости служил с Веретенниковым в 55-й дивизии морской пехоты.
Сергей Веретенников рассказал ИА «Башинформ», с какой целью приезжал в столицу Башкирии и какие впечатления у него остались от посещения республики.
«Впечатлён Уфой. Самое главное, Башкортостан — это конгломерат наших народов, и это благодаря, в первую очередь, Главе республики Радию Хабирову, — отметил генерал-майор. — Чувствуется, что есть порядок, организация, заинтересованность людей».
Сергей Веретенников провёл в Уфе ряд встреч. Он разговаривал с руководством региональных МВД, ФСИН и регионального филиала госфонда «Защитники Отечества». На встречах обсуждались формы сотрудничества и учебные программы для действующих сотрудников, в том числе выполняющих задачи в зоне специальной военной операции.
Университет корпорации «Синергия» с одноимённым названием предлагает получить востребованную гражданскую специальность без отрыва от службы тем, кто посвятил себя службе Отечеству, а также их близким. На сегодняшний день обучение проходят и получают психологическую поддержку более 15 тысяч участников СВО и членов их семей. Обучаться возможно из любой точки страны заочно, за каждым студентом закреплён куратор, который помогает переносить сессии в случае командировок.
«В Республике Башкортостан филиал нашего университета возглавляет Зарина Лебедева. Также есть филиал в городе Стерлитамак. Могут обратиться не только военнослужащие, но и все, кто желает получить любой уровень образования. В наших филиалах проводятся консультации, подбираются специальности. На протяжении всего периода обучения за каждым студентом закреплён куратор. Он напоминает, когда участникам и ветеранам СВО нужно сдавать сессию. Если военнослужащий или полицейский в текущем моменте находится на месте, а завтра, предположим, ему надо уехать в командировку или в зону СВО, он заблаговременно оповещает об этом своего куратора. Тогда принимается решение — либо сдать сессию заранее, либо перенести её. Никого из студентов в таких ситуациях мы не отчисляем. По окончании обучения все, кто закончил любой уровень образования, получают диплом государственного образца», — пояснил Сергей Веретенников.
Министр внутренних дел РБ генерал-майор полиции Александр Воронежский одобрил сотрудничество. По словам Сергея Веретенникова, особый интерес полицейские проявили к программам по информационной кибербезопасности, информационным технологиям, искусственному интеллекту и юриспруденции.
В УФСИН по Башкортостану договорились не только о продолжении проекта по обучению заключённых, но и о распространении условий проекта «Армия» на всех сотрудников уголовно-исполнительной системы.
На сегодняшний день, согласно соглашению между корпорацией и госфондом «Защитники Отечества», подписанному 11 декабря 2023 года, в университете проходят обучение и получают психологическую поддержку более 15 тысяч участников СВО и членов их семей. Обучение для них бесплатное. В уфимском филиале «Синергии» обучение проходят более 300 студентов из Башкирии — военнослужащие и члены их семей.
Ранее в Башкирии завершился четвёртый модуль кадрового проекта для участников и ветеранов СВО «Герои Башкортостана».
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