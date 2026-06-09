В Башкирии завершился четвёртый модуль «Героев Башкортостана»

Обучение военнослужащих по программе «Герои Башкортостана» проходило в несколько этапов. Первый модуль состоялся прошлым летом в военно-патриотическом парке «Патриот», где военнослужащие слушали лекции, тренинги и встречались с экспертами. За каждым из участников был закреплён персональный наставник. Второй этап был посвящён экономике и финансам. Третий — региональному и муниципальному управлению.

Финальный, четвёртый модуль посвящён современным технологиям управления и искусственному интеллекту. Участники узнали, как цифровые инструменты трансформируют госуправление, как применять большие данные для принятия решений и внедрять ИИ в социальную сферу, экономику и ЖКХ.

Впереди у выпускников — защита аттестационных проектов, которые содержат предложения по улучшению различных сфер жизни республики. После успешной защиты состоится выпускной, после которого первых финалистов «Героев Башкортостана» включат в кадровый резерв республики.

Программа «Герои Башкортостана», инициированная Главой республики Радием Хабировым, стала региональным продолжением федерального проекта «Время героев». Её цель — подготовить сильные управленческие кадры из числа участников СВО для работы в органах власти, государственных учреждениях и бизнесе.

Ранее руководитель республики поручил начать трудоустройство участников программы «Герои Башкортостана».

Напомним, программа «Герои Башкортостана» стартовала в феврале 2025 года. Радий Хабиров отметил, что цель проекта — подготовить новое поколение управленцев из числа участников СВО. Проект реализуется по поручению президента России Владимира Путина и стал продолжением федерального проекта «Время героев».