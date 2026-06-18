Радий Хабиров поздравил медработников с профессиональным праздником

«Вам огромные слова благодарности, спасибо за то, что вы у нас есть, спасибо, что вы у нас талантливые, сильные, умные, добрые, милосердные. Поэтому примите, пожалуйста, от имени, наверное, всей нашей республики слова уважения, любви и благодарности. Армия медиков у нас порядка пятидесяти тысяч человек. Это не так много, если иметь в виду, что население республики четыре миллиона человек.
Эти годы были очень непростыми. Я всегда вспоминаю и буду вспоминать время ковида, когда это было испытанием, вызовом и проверкой на прочность системы здравоохранения нашей республики и вас, уважаемые медики. И вы прошли это очень достойно. Это на самом деле героическое время. Через какие‑то годы о нём будут вспоминать и писать, и снимать, и слагать легенды. Самое главное, что я хочу сказать, что мы не забудем ваш подвиг в эти непростые годы, и всегда будем вас благодарить.
Но не удалось вам отдохнуть. У нас другие задачи появились. Идет специальная военная операция. Всё это тоже нагрузка на вас. Я особо хочу поблагодарить работников здравоохранения, которые принимают непосредственное участие в специальной военной операции, лечат, помогают ставить на ноги наших военных, наших ребят, которые выполняют свой воинский долг. За это, конечно, низкий поклон и спасибо огромное», — отметил Радий Хабиров.
Глава региона напомнил, что благодаря федеральной поддержке в республике строят, ремонтируют, оснащают медучреждения современным оборудованием. Приобретают санитарный транспорт, устанавливают модульные ФАПы, участковые больницы и женские консультации.
Радий Хабиров поблагодарил также коллективы медуниверситета и медколледжей за подготовку высокопрофессиональных кадров.
Напомним, что в регионе активно развивается сеть медицинских колледжей. В прошлом году открыт новый филиал в Акъяре. Сегодня в колледжах обучаются 9 тысяч будущих медиков, и что особенно важно — 80% выпускников приходят работать в государственные медучреждения республики. Так, в этом году ожидается рекордный выпуск — 3320 специалистов. В нашей главной кузнице врачебных кадров — Башкирском государственном медицинском университете обучаются более 15 тыс. студентов из 64 стран. Университет входит в число ведущих медвузов страны, является участником программы «Приоритет-2030».
«Работу эту мы будем вести и, конечно, будем заботиться о кадрах. Вы видели, что мы активно участвуем и программу „Земский врач“, „Земский фельдшер“ ведём, и эта работа будет продолжаться. Мы будем поощрять врачей, которые работают у нас в республике.
Работа по укреплению кадровых ресурсов, кадрового потенциала нашей республики очень важна. Мы видим, что человек, который пришёл в медицинскую профессию, он, наверное, себя всего отдаёт.
Я, конечно, хочу вам самим пожелать крепкого-крепкого здоровья. Чтобы у вас находилось время на семью, на то, чтобы какие‑то другие радости в жизни познать и испытывать. Огромные слова благодарности нашим ветеранам и низкий поклон и крепкого здоровья. Ещё раз поздравляем вас с праздником. Будьте счастливы, будьте здоровы», — сказал Радий Хабиров.
Глава региона вручил государственные награды Башкортостана лучшим работникам отрасли здравоохранения.
Ранее Глава Башкирии передал главврачам ключи от 21 автомобиля скорой медпомощи.
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