Радий Хабиров поздравил медработников с профессиональным праздником

«Вам огромные слова благодарности, спасибо за то, что вы у нас есть, спасибо, что вы у нас талантливые, сильные, умные, добрые, милосердные. Поэтому примите, пожалуйста, от имени, наверное, всей нашей республики слова уважения, любви и благодарности. Армия медиков у нас порядка пятидесяти тысяч человек. Это не так много, если иметь в виду, что население республики четыре миллиона человек.

Эти годы были очень непростыми. Я всегда вспоминаю и буду вспоминать время ковида, когда это было испытанием, вызовом и проверкой на прочность системы здравоохранения нашей республики и вас, уважаемые медики. И вы прошли это очень достойно. Это на самом деле героическое время. Через какие‑то годы о нём будут вспоминать и писать, и снимать, и слагать легенды. Самое главное, что я хочу сказать, что мы не забудем ваш подвиг в эти непростые годы, и всегда будем вас благодарить.

Но не удалось вам отдохнуть. У нас другие задачи появились. Идет специальная военная операция. Всё это тоже нагрузка на вас. Я особо хочу поблагодарить работников здравоохранения, которые принимают непосредственное участие в специальной военной операции, лечат, помогают ставить на ноги наших военных, наших ребят, которые выполняют свой воинский долг. За это, конечно, низкий поклон и спасибо огромное», — отметил Радий Хабиров.

Глава региона напомнил, что благодаря федеральной поддержке в республике строят, ремонтируют, оснащают медучреждения современным оборудованием. Приобретают санитарный транспорт, устанавливают модульные ФАПы, участковые больницы и женские консультации.