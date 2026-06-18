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08:43 (UTC+5), 18 Июня 2026

Радий Хабиров поздравил медработников с профессиональным праздником

Глава Башкортостана Радий Хабиров сегодня поздравил с Днем медицинского работника всех сотрудников отрасли здравоохранения.

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин

«Вам огромные слова благодарности, спасибо за то, что вы у нас есть, спасибо, что вы у нас талантливые, сильные, умные, добрые, милосердные. Поэтому примите, пожалуйста, от имени, наверное, всей нашей республики слова уважения, любви и благодарности. Армия медиков у нас порядка пятидесяти тысяч человек. Это не так много, если иметь в виду, что население республики четыре миллиона человек.

Эти годы были очень непростыми. Я всегда вспоминаю и буду вспоминать время ковида, когда это было испытанием, вызовом и проверкой на прочность системы здравоохранения нашей республики и вас, уважаемые медики. И вы прошли это очень достойно. Это на самом деле героическое время. Через какие‑то годы о нём будут вспоминать и писать, и снимать, и слагать легенды. Самое главное, что я хочу сказать, что мы не забудем ваш подвиг в эти непростые годы, и всегда будем вас благодарить.

Но не удалось вам отдохнуть. У нас другие задачи появились. Идет специальная военная операция. Всё это тоже нагрузка на вас. Я особо хочу поблагодарить работников здравоохранения, которые принимают непосредственное участие в специальной военной операции, лечат, помогают ставить на ноги наших военных, наших ребят, которые выполняют свой воинский долг. За это, конечно, низкий поклон и спасибо огромное», — отметил Радий Хабиров.

Глава региона напомнил, что благодаря федеральной поддержке в республике строят, ремонтируют, оснащают медучреждения современным оборудованием. Приобретают санитарный транспорт, устанавливают модульные ФАПы, участковые больницы и женские консультации.

Радий Хабиров поблагодарил также коллективы медуниверситета и медколледжей за подготовку высокопрофессиональных кадров.

Напомним, что в регионе активно развивается сеть медицинских колледжей. В прошлом году открыт новый филиал в Акъяре. Сегодня в колледжах обучаются 9 тысяч будущих медиков, и что особенно важно — 80% выпускников приходят работать в государственные медучреждения республики. Так, в этом году ожидается рекордный выпуск — 3320 специалистов. В нашей главной кузнице врачебных кадров — Башкирском государственном медицинском университете обучаются более 15 тыс. студентов из 64 стран. Университет входит в число ведущих медвузов страны, является участником программы «Приоритет-2030».

«Работу эту мы будем вести и, конечно, будем заботиться о кадрах. Вы видели, что мы активно участвуем и программу „Земский врач“, „Земский фельдшер“ ведём, и эта работа будет продолжаться. Мы будем поощрять врачей, которые работают у нас в республике.

Работа по укреплению кадровых ресурсов, кадрового потенциала нашей республики очень важна. Мы видим, что человек, который пришёл в медицинскую профессию, он, наверное, себя всего отдаёт.

Я, конечно, хочу вам самим пожелать крепкого-крепкого здоровья. Чтобы у вас находилось время на семью, на то, чтобы какие‑то другие радости в жизни познать и испытывать. Огромные слова благодарности нашим ветеранам и низкий поклон и крепкого здоровья. Ещё раз поздравляем вас с праздником. Будьте счастливы, будьте здоровы», — сказал Радий Хабиров.

Глава региона вручил государственные награды Башкортостана лучшим работникам отрасли здравоохранения.

Ранее Глава Башкирии передал главврачам ключи от 21 автомобиля скорой медпомощи.

Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Фото: Олег Яровиков | ИА "Башинформ"
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