Радий Хабиров запретил главам муниципалитетов выезжать в зону СВО

Глава Башкортостана Радий Хабиров на пленарном заседании V Медиафорума СМИ республики, который проходит под девизом «Всё для Победы», заявил, что запретил всем руководителям муниципалитетов выезжать в зону проведения специальной военной операции.

По словам Главы региона, такое решение продиктовано соображениями безопасности.

«Во-первых, им есть чем заниматься, — пояснил Радий Хабиров. — Во-вторых, ситуация там очень сложная. Там сегодня и военкоры, и представители муниципальной, республиканской, федеральной властей, все они цель для врага».

Руководитель республики подчеркнул, что враг коварен и опасен, и призвал беречь себя и друг друга. Особое внимание он обратил на журналистское сообщество, попросив руководителей изданий и редакций ответственно относиться к вопросам безопасности своих сотрудников.

Ранее Глава Башкортостана неоднократно отмечал роль журналистов, работающих в зоне СВО. В 2023 году он поручил определить статус военкоров. А в ходе XXIV съезда Союза журналистов Башкирии в декабре 2025 года вручил первые удостоверения военным корреспондентам республики. Также в республике был принят закон, закрепляющий их статус и меры государственной поддержки.