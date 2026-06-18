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14:33 (UTC+5), 18 Июня 2026

Радий Хабиров встретился с послом Танзании в России

Фото: glavarb.ru/ru | сайт
Сергей Николаев

Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с чрезвычайным и полномочным послом Объединённой Республики Танзании в России Фредриком Ибрахимом Кибутой. На повестке – развитие торгово-экономических, инвестиционных, образовательных и гуманитарных связей. Радий Хабиров отметил, что Башкортостан заинтересован в развитии сотрудничества с африканскими государствами по широкому кругу направлений.

«В этом году Россия и Танзания отмечают 65-летие дипломатических отношений. Башкортостан активно включился в развитие экономического диалога между нашими странами. Мы готовы предложить зарубежным партнёрам продукцию республиканских предприятий, развивать сотрудничество в промышленности, сельском хозяйстве, образовании и подготовке кадров, – сказал Радий Хабиров. – Для нас также важно выстраивать прямые связи – уже есть предварительные договорённости о взаимодействии с танзанийской областью Аруша, и мы рассчитываем на дальнейшее укрепление этих контактов».

Глава региона подчеркнул, что Башкортостан и Танзания уже сформировали основу для дальнейших взаимоотношений. Так, представители республики участвуют в деловых мероприятиях на территории африканского государства, а танзанийские делегации посещают Уфу.

Фредрик Ибрахим Кибута поблагодарил руководство республики за внимание к развитию двусторонних связей и подчеркнул заинтересованность в укреплении партнёрства.

Стороны обсудили перспективы расширения контактов в сфере туризма, культуры и образования. В частности, речь шла о сотрудничестве танзанийских учебных заведений с Башкирским государственным аграрным университетом, академических обменах и реализации совместных образовательных программ. 

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