Спортивная неделя Башкирии: «Торос» выбыл, «Толпар» и «Агидель» продолжают борьбу

Прошедшая спортивная неделя в Башкирии наполнилась радостью побед и горечью разочарований. Любители спорта радовались золотым медалям, завоёванным атлетами, и переживали из-за проигрыша любимых команд. Подробнее о том, как прошли в регионе предыдущие семь дней в сфере спорта, в материале «Башинформа».
Глава Башкирии Радий Хабиров встретился с президентом Всероссийской федерации самбо, координатором проекта «Za самбо» партии «Единая Россия» Сергеем Елисеевым. Собеседники обсудили продвижение в республике спортивной борьбы, проведение в Уфе Международного фестиваля по самбо и запуск производства спортивной формы для самбистов в республике.
Радий Хабиров подчеркнул, что Башкирия принимает активное участие в реализации федерального проекта «Zа самбо». Сергей Елисеев предложил в 2024 году организовать в Уфе масштабный турнир по самбо среди школьников. Он подчеркнул, что наработанный опыт и развитая спортивная инфраструктура Башкортостана позволят провести состязания на самом высоком уровне.
Продолжая тему борьбы, напомним, на прошлой неделе первый вице-президент Федерации спортивной борьбы Башкирии Джефф Монсон открыл в детской спортивной школе в Макеевке (ДНР) новый спортзал. В открытии также приняли участие первый зампредседателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак и временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. Социальный объект начал работать в рамках проекта «Za Самбо».
Сборная Башкирии по тхэквондо ГТФ заняла второе общекомандное место в чемпионате и первенстве Приволжского федерального округа. Турнир тхэквондистов состоялся в Ижевске. Башкирские тхэквондисты завоевали 74 золотых, 39 серебряных и 42 бронзовые медали.
Другая сборная Башкирии — по карате — также стала серебряным призёром первенства Приволжского федерального округа в Ульяновске. Семь медалей завоевали воспитанники уфимской спортивной школы олимпийского резерва № 12.
В Пензе проходили первенство и чемпионат Приволжского федерального округа по плаванию. Пловцы из Башкирии завоевали две золотые, серебряную и бронзовую медали. Лучшими в дисциплине «Брасс» на разные дистанции стали стерлитамакцы Артём Семёнов и Даниил Пресняков, а также Егор Кошелев из Салавата. Уфимец Илья Макушкин отличился в дисциплине «Баттерфляй».
А в Йошкар-Оле завершились чемпионат и первенство России по плаванию среди лиц с интеллектуальными нарушениями. На дорожках местного дворца водных видов спорта выступили около 170 пловцов из 22 регионов страны. Одним из представителей нашей республики стал спортсмен из Туймазов Билал Фазуллин. По итогам соревнований в его копилке две золотые, три серебряные и две бронзовые медали.
Боксёр из Башкирии Иван Тихонов выступил в составе сборной России в Кубке мира «Жемчужина Адриатики» и стал обладателем «бронзы» в весовой категории до 63,5 кг.
Сноубордист из Башкирии Всеволод Мартынов завоевал золотую медаль в финале IV зимней Спартакиады молодёжи России 2023 года. Соревнования проходили в Красноярске. Всеволод Мартынов стал победителем в дисциплине «параллельный слалом-гигант».
Юниорская сборная Башкирии одержала победу на первенстве России по мини-лапте, которое проходило в Смоленске. Представители региона под руководством тренера Азамата Ишемгулова разгромили соперников из Белгородской области со счетом 24:10.
В Уфе в борьбе за Кубок Приволжского федерального округа встретились баскетболисты из команд «Уфимец» и «Рос-Нива» из Тольятти. Розыгрыш трофея межрегиональных соревнований ПФО среди мужчин состоялся на паркете Башкирского государственного аграрного университета. Встреча завершилась со счётом 105:68 в пользу горожан.
Воспитанник шахматного клуба «Толпар» Уфы Урал Хасанов завоевал бронзу на чемпионате России по шахматной композиции. Юный шахматист набрал 71 очко и лишь на несколько баллов отстал от нового чемпиона страны, 24-летнего гроссмейстера из Санкт-Петербурга Алексея Попова и занявшего второе место гроссмейстера Данилы Павлова из Москвы.
Ещё шесть спортсменов уфимского шахматного клуба «Толпар» выступили в Нижнем Новгороде на первенстве ПФО по шахматам среди мужчин и женщин в рамках фестиваля «Кубок Минина и Пожарского — 2023». Кроме них Башкирию на турнире представили женский мастер ФИДЕ Роза Идрисова и Адель Юсупова, а среди мужчин играют Ильнар Бигалин, Левон Азизян, Алексей Игнатьев и Нафис Муллагалиев. Две победы на старте женского турнира одержала 17-летняя Арина Москвина.
А первоклассница из Ишимбая Милана Хазеева стала победителем первенства России по русским шашкам. В быстрой программе среди девочек до 9 лет она заняла второе место. Соревнования проходили в Самаре.
Каноистка из Башкирии, чемпионка мира Алсу Миназова одержала победу на международных соревнованиях по гребному слалому «Точикистон слалом опен». Международный турнир проходил на реке Варзоб, недалеко от Душанбе (Таджикистан). В соревнованиях приняли участие сборные Таиланда, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Индии и России.
Сборная России по футболу среди девушек (U-16) одержала победу над соперницами из Бутана с разгромным счётом 9:1. Дублем в матче отличилась футболистка ЖФК «Уфа» Есения Кадынцева. Чемпионат федерации футбола Южной Азии проходит в столице Бангладеш Дакка.
За рубежом соревновалась и уфимская спортсменка Азалия Аминева. Она одержала победу в своем дебютном выступлении на чемпионате мира по боксу в Нью-Дели. Её соперницей стала Арина Данильчик из Беларуси. Но следующий бой она вела, как выяснилось, с трансгендером. Схватку уфимка проиграла. По результатам ДНК-тестов стало известно, что несколько спортсменов на этом чемпионате выдавали себя за женщин. Среди них — Имана Хелив из Алжира, победившая (-ый) уфимку Азалию Аминеву.
Обзор недели был бы не полным без новостей хоккея и футбола.
Нефтекамский «Торос» проиграл «Соколу» из Красноярска и выбыл из борьбы за Кубок Петрова. Встреча соперников 26 марта в «Платинум-Арене» завершилась со счётом 6:1.
В этот же день уфимский «Толпар» провёл третий матч четвертьфинала плей-офф МХЛ. Встреча уфимской молодёжной хоккейной команды с «Омскими ястребами» завершилась со счётом 4:5 в пользу гостей.
Также в воскресенье уфимская хоккейная команда «Агидель» уступила во втором матче финала плей-офф ЖХЛ соперницам из Санкт-Петербурга. Встреча в столице Башкирии закончилась со счётом в пользу «Динамо-Нева» — 1:2 (ОТ).
ФК «Уфа» в последний день прошедшей недели сыграл в Туле с ПФК «Арсенал». Встреча в матче 24-го тура Мелбет-Первой лиги завершилась победой туляков со счётом 2:1.
Ну, а что касается ХК «Салават Юлаев», то клуб решил продлить контракты с главным тренером Виктором Козловым и его штабом — тренерами Николаем Цулыгиным и Константином Кольцовым, тренером вратарей Олегом Филимоновым и тренером по физической подготовке Адрианом Вальво.
«Мы договорились о продлении контракта с тренерским штабом. Одной из задач штаба в прошлом сезоне было формирование новой команды. Она выполнена. Если бы мы понимали, что у этих специалистов не получается работа с коллективом, что мы идём в неправильном направлении, то мы бы не продлевали контракты с тренерами. Результат в завершившемся сезоне, к сожалению, нас не удовлетворяет, но ни у кого из нас нет обречённости и неуверенности в завтрашнем дне», — отметил генеральный директор ХК «Салават Юлаев» Ринат Баширов.
Напомним, «Салават Юлаев» 11 марта потерпел поражение в матче с «Адмиралом» 1/8 плей-офф Кубка Гагарина и выбыл из борьбы за трофей КХЛ.
Кроме этого, в «Салавате Юлаеве» остаётся ещё на два года защитник Михаил Науменков. Клуб продлил контракт с ним до 30 апреля 2025 года. Ранее с «Салаватом Юлаевым» продлил контракт на один сезон форвард Александр Хмелевский, сообщало информагентство «Башинформ». А уфимский хоккеист, воспитанник «Толпара» и форвард «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин впервые после отъезда из родного клуба сыграл в матче американской хоккейной лиги в составе фарм-клуба «Сан-Хосе».