Спортивная неделя Башкирии: «Торос» выбыл, «Толпар» и «Агидель» продолжают борьбу

Прошедшая спортивная неделя в Башкирии наполнилась радостью побед и горечью разочарований. Любители спорта радовались золотым медалям, завоёванным атлетами, и переживали из-за проигрыша любимых команд. Подробнее о том, как прошли в регионе предыдущие семь дней в сфере спорта, в материале «Башинформа».

Глава Башкирии Радий Хабиров встретился с президентом Всероссийской федерации самбо, координатором проекта «Za самбо» партии «Единая Россия» Сергеем Елисеевым. Собеседники обсудили продвижение в республике спортивной борьбы, проведение в Уфе Международного фестиваля по самбо и запуск производства спортивной формы для самбистов в республике.