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Первый вице-президент Федерации спортивной борьбы Башкирии Джефф Монсон открыл в ДНР новый спортзал

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Первый вице-президент Федерации спортивной борьбы Башкирии Джефф Монсон открыл в детской спортивной школе в Макеевке (ДНР) новый спортзал, сообщает РИА Новости. В открытии также приняли участие первый зампредседателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак и временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. Социальный объект начала работать в рамках проекта «Za Самбо».

«Привет, друзья, коллеги и спортсмены! Я хочу сказать большое спасибо. Сегодня важный день для Макеевки, Донецка и России. Украина может разбомбить наши дома, но они не могут разрушить наши души», — приводит слова Джеффа Монсона РИА Новости.

Видео:РИА Новости
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группа во ВКонтакте «Донецк ДНР новости Донбасс Россия Новороссия СВО»
Фото:группа во ВКонтакте «Донецк ДНР новости Донбасс Россия Новороссия СВО»

По словам Джеффа Монсона, поддержка юных спортсменов особенно важна в сложившейся международной обстановке. Напомним, именитый боец ММА, чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу возглавил школу этого вида спорта в Мариуполе (ДНР), информировало информагентство «Башинформ».

Добавим, Джефф Монсон заявлял, что не намерен возвращаться в США, а желает развиваться в России, открывая бесплатные школы спорта в Башкирии, а потом и по всей России. 

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«Я уже не раз говорил, что мы будем открывать филиалы нашей школы не только в Уфе, но и в других городах и селах Башкортостана. Потому что у детей, у взрослых, у всех желающих должна быть возможность заниматься и тренироваться», – говорил Джефф Монсон.

В январе 2021 года состоялось открытие школы джиу-джитсу и грэпплинга в Уфе, где двукратный победитель ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу провел мастер-класс для молодых спортсменов столицы Башкирии и стал главным тренером.

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Автор:Эдуард Кускарбеков
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