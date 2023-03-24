Первый вице-президент Федерации спортивной борьбы Башкирии Джефф Монсон открыл в ДНР новый спортзал

Первый вице-президент Федерации спортивной борьбы Башкирии Джефф Монсон открыл в детской спортивной школе в Макеевке (ДНР) новый спортзал, сообщает РИА Новости. В открытии также приняли участие первый зампредседателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак и временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. Социальный объект начала работать в рамках проекта «Za Самбо».

«Привет, друзья, коллеги и спортсмены! Я хочу сказать большое спасибо. Сегодня важный день для Макеевки, Донецка и России. Украина может разбомбить наши дома, но они не могут разрушить наши души», — приводит слова Джеффа Монсона РИА Новости.