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Сегодня, 22:39

Спортсменка из Уфы Азалия Аминева прокомментировала свой проигрыш трансгендеру на ЧМ по боксу

телеграм-канал «Подслушано в Башкирии»
Фото:телеграм-канал «Подслушано в Башкирии»

Уфимская спортсменка Азалия Аминева в телеграм-канале «Честно Говоря» прокомментировала ситуацию с проигранным боем трансгендеру в 1/8 финала чемпионата мира по боксу в Индии. 

По результатам ДНК-тестов выяснилось, что несколько спортсменов на этом чемпионате выдавали себя за женщин. Среди них - Имана Хелив из Алжира, победившая(-ый) уфимку Азалию Аминеву.

Мужчин выявили на женском турнире с помощью ДНК-тестов. У спортсменов медики обнаружили мужские XY-хромосомы.

Международная ассоциация бокса исключила их из женского чемпионата мира. Подробности - в телеграм-канале «Честно Говоря».

Как сообщал 18 марта «Башинформ», Азалия Аминева одержала победу в своем дебютном выступлении на чемпионате мира по боксу в Нью-Дели. Ее соперницей в весовой категории до 66 кг стала Арина Данильчик из Беларуси. Поединок завершился победой уфимки техническим нокаутом.

Женский чемпионат мира по боксу проходит с 15 по 31 марта. Сборная России допущена до участия в соревнованиях и может использовать национальную символику. 

Видео:телеграм-канал «Честно Говоря»
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