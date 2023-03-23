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Сегодня, 15:50

Сборная Башкирии стала серебряным призёром первенства ПФО по карате

телеграм-канал министерства спорта РБ
Фото:телеграм-канал министерства спорта РБ

Сборная Башкирии стала серебряным призёром первенства Приволжского федерального округа по карате. Об этом информагентству «Башинформ» сообщили в министерстве спорта республики. В ведомстве уточнили, что семь медалей завоевали воспитанники уфимской спортивной школы олимпийского резерва № 12.

«Золото» в копилку сборной Башкирии принесла Рената Уразбахтина. Кира Филиппова и Лилия Марданова завоевали серебряные медали. Бронзовых наград были удостоены Анастасия Данченко, Радмир Байматов, Полина Калюжная и Адель Вахитова. В общекомандном зачёте команда Башкирии заняла второе место.

Турнир по карате среди юношей и девушек 12-13 лет прошёл в Ульяновске. За звание сильнейших боролись 500 спортсменов из девяти российских регионов.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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