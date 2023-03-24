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Сегодня, 10:54

В Нижнем Новгороде 12 шахматистов защищают честь Башкирии в первенстве ПФО

министерство спорта РБ
Фото:министерство спорта РБ

В Нижнем Новгороде проходит первенство ПФО по шахматам среди мужчин и женщин в рамках фестиваля «Кубок Минина и Пожарского — 2023». Башкирию на турнире представляют 12 шахматистов, в том числе шесть спортсменов уфимского шахматного клуба «Толпар», сообщили информагентству «Башинформ» в министерстве спорта республики. Вторую половину башкирской команды на первенстве представляют женский мастер ФИДЕ Роза Идрисова и Адель Юсупова, а среди мужчин играют Ильнар Бигалин, Левон Азизян, Алексей Игнатьев и Нафис Муллагалиев.

Примечательно, что в первых турах уфимцы достойно сыграли с опытным игроками. Так, две победы на старте женского турнира одержала 17-летняя Арина Москвина, а  13-летняя Лейла Табермакова и 16-летняя Аделя Тазетдинова продемонстрировали достойный для молодёжи 50-процентный результат.

Среди мужчин за награды борются 103 мастера. Уверенно начал турнир 20-летний мастер ФИДЕ из «Толпара» Тигран Мухутдинов, у него в активе победа и ничья. Половину возможных очков набрал 12-летний Артур Ганиев, а вот его сверстник Расуль Галиев пока не испытал радость побед.

Ранее воспитанник шахматного клуба «Толпар» Уфы Урал Хасанов завоевал бронзу на чемпионате России по шахматной композиции. Юный шахматист набрал 71 очко и лишь на несколько баллов отстал от нового чемпиона страны, 24-летнего гроссмейстера из Санкт-Петербурга Алексея Попова и занявшего второе место гроссмейстера Данилы Павлова из Москвы.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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