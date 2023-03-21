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Сегодня, 10:43

Шахматист из Башкирии Урал Хасанов завоевал бронзу на чемпионате России

шахматный клуб «Толпар»
Фото:шахматный клуб «Толпар»

Воспитанник шахматного клуба «Толпар» Уфы Урал Хасанов завоевал бронзу на чемпионате России по шахматной композиции. Юный шахматист набрал 71 очко и лишь на несколько баллов отстал от нового чемпиона страны, 24-летнего гроссмейстера из Санкт-Петербурга Алексея Попова и занявшего второе место гроссмейстера Данилы Павлова из Москвы.

Уралу Хасанову 16 лет, но он уже признан одним из лучших мастеров России. В 2023 году спортсмен стал серебряным призёром чемпионата мира по шахматной композиции в Объединенных Арабских Эмиратах.

«Бронзовая медаль на чемпионате страны, где выступали 33 ведущих мастера шахматной композиции России, ещё раз подтвердила высокий уровень молодого талантливого спортсмена», — прокомментировали информагентству «Башинформ» новое достижение Урала Хасанова.

шахматный клуб «Толпар»
шахматный клуб «Толпар»
шахматный клуб «Толпар»
шахматный клуб «Толпар»
Фото:шахматный клуб «Толпар»
Автор:Эдуард Кускарбеков
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