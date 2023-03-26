Пловцы из Башкирии завоевали 4 медали в чемпионате ПФО по плаванию

Пловцы из Башкирии завоевали две золотых, серебряную и бронзовую медали на чемпионате и первенстве Приволжского федерального округа по плаванию, выяснило информагентство «Башинформ» в министерстве спорта республики.

Турнир пловцов проходил в Пензе. По итогам четырёх соревновательных дней башкирские спортсмены показали сильнейшие результаты. Итак, в дисциплине «Брасс» на 50 метров 1 место завоевал Артём Семёнов (Стерлитамак), в дисциплине «Брасс» на 100 метров 1 место завоевал Даниил Пресняков (Стерлитамак), в дисциплине «Брасс» 50 метров 2 место занял Егор Кошелев (Салават) и в дисциплине «Баттерфляй» 100 метров 3 место занял Илья Макушкин (Уфа).