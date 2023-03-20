БК «Уфимец» стал чемпионом Приволжского федерального округа

В Уфе в борьбе за Кубок Приволжского федерального округа встретились «Уфимец» и «Рос-Нива» из Тольятти. Розыгрыш трофея межрегиональных соревнований ПФО среди мужчин состоялся накануне на площадке Башкирского государственного аграрного университета.

Встреча завершилась со счётом 105:68 в пользу горожан. Самыми результативными игроками «Уфимца» в матче признаны Георгий Коротяев (28 очков + 3 атакующие передачи + один подбор), Игорь Кудашкин (12 очков + 4 атакующие передачи + один подбор) и Алексей Авилов (11 очков + 5 атакующих передач + 4 подбора).

«Хочу поблагодарить болельщиков, своих партнёров по команде, тренеров и наших коллег из „Уфимца“ за поддержку и веру в нас. Считаю, что игра удалась. Мы забили все броски, чётко отработали в защите, и не менее профессионально в атаке», — прокомментировал прошедший матч игрок баскетбольного клуба «Уфимец» Валерий Кукавский.

Напомним, 15 марта баскетбольный клуб «Уфимец» обыграл питерский «Военмех» и вошёл в число сильнейших команд России, сообщало информагентство «Башинформ».

«Мы должны быть в „Финале восьми“ по определению, по составу и по именам в команде. Я считаю, что у нас талантливая команда. Мы должны быть не только в „Финале восьми“, но и в битве за первое место в лиге», — сказал после встречи с питерской командой игрок «Уфимца» Георгий Коротяев.