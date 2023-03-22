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Вчера, 21:02

Радий Хабиров встретился с президентом Всероссийской федерации самбо Сергеем Елисеевым

пресс-служба Главы Республики Башкортостан
Фото:пресс-служба Главы Республики Башкортостан

22 марта в Доме республики Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с президентом Всероссийской федерации самбо, координатором проекта «Za самбо» партии «Единая Россия» Сергеем Елисеевым. На повестке дня — продвижение в регионе спортивной борьбы, проведение в Уфе Международного фестиваля по самбо и запуск производства спортивной формы для самбистов в республике, сообщили «Башинформу» в пресс-службе Главы республики.

Радий Хабиров подчеркнул, что Башкортостан принимает активное участие в реализации федерального проекта «Zа самбо». К нему подключились 19 школ республики, а к концу 2023 года добавятся ещё 10. Кроме того, с нового учебного года на базе Башкирского института физической культуры начнут готовить тренеров по этой спортивной дисциплине.

— Сегодня у нас есть запросы от российских регионов на тиражирование опыта Башкортостана, — сообщил Сергей Елисеев. — Вы глубоко понимаете предмет, потому что прошли большую школу борьбы. Опыт республики мы берём за основу.

Напомним, 14 марта в Москве в рамках Всероссийского форума «Наука побеждать» секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак поддержал предложение Радия Хабирова о проведении в Уфе Международного фестиваля самбо в ноябре 2024 года. Площадкой турнира станет Дворец борьбы, который планируют открыть в Уфе в следующем году.

— Мы откроем самый большой зал в Уфе, где можно будет проводить чемпионаты, различные спортивные соревнования, форумы, фестивали и другие крупные мероприятия, — сказал Радий Хабиров.

Сергей Елисеев также предложил в 2024 году организовать в Уфе масштабный турнир по самбо среди школьников. Он подчеркнул, что наработанный опыт и развитая спортивная инфраструктура Башкортостана позволят провести состязания на самом высоком уровне.

Напомним, предыдущая встреча Главы Башкортостана с президентом Всероссийской федерации самбо Сергеем Елисеевым состоялась в декабре прошлого года.

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