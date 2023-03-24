Уфимский ХК «Салават Юлаев» продлил контракты со специалистами своего тренерского штаба

ХК «Салават Юлаев» продолжит работу с текущим тренерским штабом в следующем хоккейном сезоне, выяснило информагентство «Башинформ» в группе клуба во «ВКонтакте».
«Салават Юлаев» продолжит работу с главным тренером Виктором Козловым, тренерами Николаем Цулыгиным и Константином Кольцовым, тренером вратарей Олегом Филимоновым и тренером по физической подготовке Адрианом Вальво.
«Мы договорились о продлении контракта с тренерским штабом. Одной из задач штаба в прошлом сезоне было формирование новой команды. Она выполнена. Если бы мы понимали, что у этих специалистов не получается работа с коллективом, что мы идём в неправильном направлении, то мы бы не продлевали контракты с тренерами. Результат в завершившемся сезоне, к сожалению, нас не удовлетворяет, но ни у кого из нас нет обречённости и неуверенности в завтрашнем дне», — отметил генеральный директор ХК «Салават Юлаев» Ринат Баширов.
Напомним, «Салават Юлаев» 11 марта потерпел поражение в матче с «Адмиралом» 1/8 плей-офф Кубка Гагарина и выбыл из борьбы за трофей КХЛ.
Глава Башкирии Радий Хабиров 16 марта встретился с руководством и игроками клуба «Салават Юлаев». Руководитель республики поблагодарил команду за регулярный чемпионат, который «юлаевцы» завершили на втором месте в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Радий Хабиров выразил удовлетворение работой тренерского штаба во главе с Виктором Козловым и сказал, что специалист продолжит возглавлять команду.
«Тот состав, который у вас сейчас есть, уникален, на мой взгляд. В прошлом году вам, Виктор Николаевич, пришлось перестраивать команду. Спасибо за эту большую работу! Когда у нас ушли легионеры и ряд опытных игроков, молодые ребята „вытаскивали“ игру. У нас 10 воспитанников хоккейного клуба „Салават Юлаев“. Вы знаете мою позицию, я всегда сторонник того, чтобы на льду играли наши башкирские ребята, наша молодёжь. Спасибо, что дали им возможность, как говорится, поднять голову, встать на крыло. Этот непростой трансформационный период команда прошла очень достойно. Во время тяжёлого регулярного чемпионата вы получили очень ценный опыт. Виктор Николаевич, особые слова благодарности вам. Вы приняли команду в непростой период. И сами росли вместе с ней. Уверен, что у вас есть желание двигаться дальше и добиваться более высоких результатов в следующем сезоне», — сказал Радий Хабиров.
Добавим, ХК «Салават Юлаев» продлил контракт с нападающим Александром Хмелевским и защитником Михаилом Науменковым. А форвард «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин надел джерси «Сан-Хосе Барракуды» (США).