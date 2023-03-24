Уфимский ХК «Салават Юлаев» продлил контракты со специалистами своего тренерского штаба

ХК «Салават Юлаев» продолжит работу с текущим тренерским штабом в следующем хоккейном сезоне, выяснило информагентство «Башинформ» в группе клуба во «ВКонтакте».



«Салават Юлаев» продолжит работу с главным тренером Виктором Козловым, тренерами Николаем Цулыгиным и Константином Кольцовым, тренером вратарей Олегом Филимоновым и тренером по физической подготовке Адрианом Вальво.

«Мы договорились о продлении контракта с тренерским штабом. Одной из задач штаба в прошлом сезоне было формирование новой команды. Она выполнена. Если бы мы понимали, что у этих специалистов не получается работа с коллективом, что мы идём в неправильном направлении, то мы бы не продлевали контракты с тренерами. Результат в завершившемся сезоне, к сожалению, нас не удовлетворяет, но ни у кого из нас нет обречённости и неуверенности в завтрашнем дне», — отметил генеральный директор ХК «Салават Юлаев» Ринат Баширов.

Напомним, «Салават Юлаев» 11 марта потерпел поражение в матче с «Адмиралом» 1/8 плей-офф Кубка Гагарина и выбыл из борьбы за трофей КХЛ.