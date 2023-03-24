Новости Башкортостана и Уфы
76.31
-0.65
83.15
+0.18
74.3
-1.61
2+ °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Спорт
Вчера, 14:12

Уфимский ХК «Салават Юлаев» продлил контракты со специалистами своего тренерского штаба

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

ХК «Салават Юлаев» продолжит работу с текущим тренерским штабом в следующем хоккейном сезоне, выяснило информагентство «Башинформ» в группе клуба во «ВКонтакте».

«Салават Юлаев» продолжит работу с главным тренером Виктором Козловым, тренерами Николаем Цулыгиным и Константином Кольцовым, тренером вратарей Олегом Филимоновым и тренером по физической подготовке Адрианом Вальво.

«Мы договорились о продлении контракта с тренерским штабом. Одной из задач штаба в прошлом сезоне было формирование новой команды. Она выполнена. Если бы мы понимали, что у этих специалистов не получается работа с коллективом, что мы идём в неправильном направлении, то мы бы не продлевали контракты с тренерами. Результат в завершившемся сезоне, к сожалению, нас не удовлетворяет, но ни у кого из нас нет обречённости и неуверенности в завтрашнем дне», — отметил генеральный директор ХК «Салават Юлаев» Ринат Баширов.

Напомним, «Салават Юлаев» 11 марта потерпел поражение в матче с «Адмиралом» 1/8 плей-офф Кубка Гагарина и выбыл из борьбы за трофей КХЛ.

Читайте по теме

Глава Башкирии Радий Хабиров 16 марта встретился с руководством и игроками клуба «Салават Юлаев». Руководитель республики поблагодарил команду за регулярный чемпионат, который «юлаевцы» завершили на втором месте в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Радий Хабиров выразил удовлетворение работой тренерского штаба во главе с Виктором Козловым и сказал, что специалист продолжит возглавлять команду.

«Тот состав, который у вас сейчас есть, уникален, на мой взгляд. В прошлом году вам, Виктор Николаевич, пришлось перестраивать команду. Спасибо за эту большую работу! Когда у нас ушли легионеры и ряд опытных игроков, молодые ребята „вытаскивали“ игру. У нас 10 воспитанников хоккейного клуба „Салават Юлаев“. Вы знаете мою позицию, я всегда сторонник того, чтобы на льду играли наши башкирские ребята, наша молодёжь. Спасибо, что дали им возможность, как говорится, поднять голову, встать на крыло. Этот непростой трансформационный период команда прошла очень достойно. Во время тяжёлого регулярного чемпионата вы получили очень ценный опыт. Виктор Николаевич, особые слова благодарности вам. Вы приняли команду в непростой период. И сами росли вместе с ней. Уверен, что у вас есть желание двигаться дальше и добиваться более высоких результатов в следующем сезоне», — сказал Радий Хабиров.
Читайте по теме

Добавим, ХК «Салават Юлаев» продлил контракт с нападающим Александром Хмелевским и защитником Михаилом Науменковым. А форвард «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин надел джерси «Сан-Хосе Барракуды» (США).

Читайте по теме
Автор:Эдуард Кускарбеков
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Госкомжилнадзор РБ
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика