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Сегодня, 12:28

Радий Хабиров поддержал молодых игроков ХК «Салават Юлаев»

пресс-служба Главы Башкортостана
Фото:пресс-служба Главы Башкортостана

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал на оперативном совещании в ЦУРе о встрече с хоккеистами ХК «Салават Юлаев». Руководитель республики отметил, что «юлаевцы» сезон отыграли достойно и заслуживают добрых слов, несмотря на поражение в 1/8 финала Кубка Гагарина.

«Я им всем пожал руки. В команде играют совсем мальчишки, им там по 20-22 года. Команда закалилась. Будем верить в них», — отметил Радий Хабиров.

Напомним, Радий Хабиров провёл встречу с руководством, тренерским штабом и игроками хоккейного клуба «Салават Юлаев» 16 марта, информировало информагентство «Башинформ». Он поблагодарил команду за регулярный чемпионат, который «юлаевцы» закончили на втором месте в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Глава республики поручил менеджменту клуба провести работу над ошибками по результатам выступления команды в плей-офф и начать подготовку к следующему сезону.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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